Чому у пральній машині з‘являється неприємний запах та як його нейтралізувати

Пральна машинка – незамінний помічник у побуті, але, як і будь-який прилад, вона потребує догляду. Неприємний запах з пральної машинки може свідчити про різні проблеми, які потребують вирішення, аби уникнути поломки та неприємних запахів. Про це пише ТСН.

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Причини неприємного запаху:

Залишки бруду та порошку: Після прання в барабані можуть залишатися дрібні частинки одягу, волосся, нитки, які з часом накопичуються і гниють, створюючи неприємний запах.

Цвіль та грибок: Вологість, тепло та бруд – сприятливі умови для розвитку цвілі та грибка, які також спричинюють неприємний запах.

Забруднений фільтр: З часом фільтр забивається брудом, волоссям, нитками, що призводить до застою води та неприємного запаху.

Неправильне використання: Недотримання правил експлуатації, таких як перевантаження барабана, використання надмірної кількості порошку, прання при низьких температурах, може призвести до накопичення бруду та запаху.

Як позбутися неприємного запаху:

Чистка барабана: Регулярно протирайте барабан вологою губкою або серветкою, щоб видаляти залишки бруду та порошку.

Використання спеціальних засобів: Застосовуйте спеціальні засоби для чищення пральних машин, які видаляють бруд, цвіль та грибок.

Чистка фільтра: Регулярно чистіть фільтр пральної машинки, згідно з інструкцією до приладу.

Прання при високій температурі: Періодично періть речі при високій температурі (60-90°C), щоб убити грибок та бактерії.

Використання оцту: Додавайте 50 г оцту в барабан під час прання. Оцет має протигрибкову дію та допоможе усунути неприємний запах.

Провітрювання: Залишайте дверцята машинки відкритими після прання, щоб барабан просох.

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Профілактика неприємного запаху:

Не перевантажуйте барабан: Завантажуйте машинку відповідно до рекомендованої ваги.

Використовуйте правильну кількість порошку: Не переборщуйте з порошком, адже його надлишки можуть накопичуватися в барабані.

Періть при оптимальній температурі: Вибирайте температуру прання згідно з типом тканини.

Регулярно чистіть машинку: Проводьте профілактичне чищення машинки спеціальними засобами.

Провітрюйте машинку: Залишайте дверцята машинки відкритими після прання.

Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути неприємного запаху з пральної машинки та зберегти її в чистоті та працездатності протягом довгого часу.

Нагадаємо, скільки порошку можна сипати у пральну машину.

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