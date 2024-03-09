Чому в СРСР забороняли жуйку і причому тут трагедія у Сокільниках

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Цікава тема, про яку давно хотів написати — історія жувальної гумки в СРСР. З якоїсь загадкової та невідомої причини жуйку в СРСР спочатку забороняли, а потім почали робити самі — є кілька версій, чому це сталося. За однією з версій — сильно вплинула трагедія в Сокільниках (змусила задуматися радянське керівництво), за іншою версією — готувалися прийняти "Олімпіаду-80" і не хотіли виглядати перед іноземцями "дуже дикунами". А може, вплинуло і те, й інше.

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Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как появилась жвачка в СССР, как её сперва запрещали, как потом начали производить сами и что с ней случилось в девяностые годы.

"Идеологически вредная" жвачка.

Изначально в СССР жвачка подвергалась идеологическим гонениям. Почему так было? Кто его знает, думаю сейчас уже никто точно не ответит на этот вопрос. Видимо, жвачка не соответствовала образу "идеологически подкованного строителя коммунизма" и подверглась остракизму вместе со всем остальным живым, ярким и молодежным — брюками-клеш, "хиповыми" прическами и западной танцевальной музыкой.

Акт "изъятия жвачки" на таможне:

На примере жвачки можно проследить, как функционировала советская система, партия издавала приказ — "запретить!", после чего в школах, институтах и других заведениях преподаватели, не задавая лишних вопросов, начинали обрабатывать школьников и студентов. К вопросу подходили творчески — кто-то рассказывал сказки о том, что жвачка очень вредна для желудка. Кто-то говорил, что жуя жвачку — человек "эволюционирует обратно в обезьяну", а кто-то пугал "зараженными лезвиями", что подлые иностранцы подкладывают в жвачку, выменивая на неё у советских детей значки "ГТО".

Что самое смешное и одновременно грустное, если бы партия объявила жвачку объявили нужной и полезной —

те же самые люди на все лады стали бы её расхваливать, не задавая никаких лишних вопросов. Советская общественная система была устроена таким образом, что подобное двоемыслие считалось вполне нормальным, его называли "соответствием политической конъюнктуре", а преуспевшие в таком двоемыслии добивались в советском обществе больших карьерных высот.

Трагедия в Сокольниках.

Событием, заставившее советское руководство пересмотреть своё отношение к жвачке, стала трагедия в Сокольниках — в марте 1975 года на товарищеском матче по хоккею между юниорами Канады и ЦСК случилась давка, в ходе которой погиб 21 человек... Сейчас на месте трагедии размещена черная мемориальная доска.

Как всё случилось? Спонсором команды из Канады была фирма Wrigley, и после игры канадцы, спускаясь к автобусу, стали разбрасывать вокруг пластинки жвачки — видимо, это была часть рекламного контакта. Канадцы не учли или попросту не знали, каким дефицитом является и каким спросом пользуется в СССР жвачка. Болельщики бросились собирать дефицитный товар, из-за чего образовалась неконтролируемая толпа. И может быть, всё обошлось бы без жертв, если бы не идиотское решение администрации Дворца спорта — они испугались, что фотоснимки сбора жвачки советскими гражданами попадут в западную прессу, и отдали распоряжение выключить свет и запереть металлические двери, что вели на улицу.

В темное люди стали спотыкаться и падать, 21 человек погиб, а еще 25 получили травмы... В советских СМИ происшествие освещать запретили — всех очевидцев допросили и заставили дать подписку о неразглашении — в прессе тех лет должны были рассказывать только о стройках и достижениях.

Советская жвачка.

Как бы то ни было, в 1976 году жвачку стали производить в СССР — её уже не обзывали "чуждым идеологическим продуктом", куда-то исчезли и те, кто рассказывал о её невероятном вреде (видимо, их перевели на более высокие должности). Первая линия по производству жвачки заработала в Ереване, а затем в Ростове-на-Дону. Позже жвачку стала делать эстонская кондитерская фабрика "Kalev" — их жвачка представляла собой цельный брусок, разделенный продольными бороздками для разделения.

В восьмидесятые годы жвачку стала делать московская фабрика "Рот Фронт" — если вы пробовали советскую жвачку в СССР, то скорее всего, это был именно "Рот Фронт". Жвачка напоминала уже ставшей классической "Wrigley" — пять пластинок в упаковке из фольги, вкусы были апельсиновый, мятный, клубничный и кофейный. Стоила пачка такой жвачки 50 копеек. Ещё я слышал, что жвачку продавали пластинками, поштучно — но не помню, было ли такое в Минске.

Я несколько раз пробовал жвачку "Рот Фронт" в последние советские годы — по качеству она была хуже, чем "Wrigley", какая-то более мягкая и серая, быстро теряла вкус (причем полностью), плюс из неё не надувались пузыри. Ещё запомнилось то, что жвачка была невероятным дефицитом — её практически никогда не было в магазине, и на десять походов в магазин жвачка могла оказаться там в продаже всего 1-2 раза. Запомнилась кофейная жвачка — она была довольно оригинальной и по вкусу напоминала скорее не кофе, а т.н. "кофейный напиток" на основе цикория с молоком — что продавался практически во всех советских столовых — вот у этой жвачки был точно такой же вкус. Апельсиновая была кисло-сладкой и напоминала по вкусу растворимый напиток.

"Грозная поступь капитализма".

В последние советские годы на рынок хлынули жвачки западных производителей — это уже примерно 1990-1991 годы. Очень ценилась жвачка "Donald" — она была вкусной, а внутри был вкладыш (мы их называли "мультиками") с небольшим сюжетом-комиксом из 3-5 изображений. Коллекцию таких вкладышей я до сих пор храню в альбоме-клатче — этот альбом с вкладышами мне подарил году в 1992-м один из друзей старшего брата. Одна жвачка "Donald" стоила, кстати, рубль — это было очень дорого, и бизнес по продаже жвачки был очень выгодным — купив в Турции блок с сотней жвачек и распродав его за день-два на рынке, можно было получить на руки среднюю советскую зарплату.

Примерно в те же годы появилась жвачка "Turbo", которая потом продавалась в ларьках все девяностые годы — она имела выраженный персиковый вкус, а внутри были вкладыши с автомобилями. Ещё в позднесоветские годы были популярны импортные жвачки "Tipi-Tip" (со смешным носатым дядькой на обертке), "Final" (вкладыши с футболистами) и "Lazer" — вкладыши с военной техникой. Вкусы последних я не помню, так как жевал их всего пару раз.

Уже после распада СССР жвачки хлынули в страну потоком — появились всеми любимые "Love is", "Bombibom", "Boomer", "Cola", серия жвачек от "Wrigley" и многие другие. А советская жвачка от "Рот Фронт" как-то тихо прекратила существование — начиная с 1991 года я ничего о ней не слышал.