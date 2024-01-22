Чому у досвідчених господинь сіль завжди стоїть на підвіконні: корисний лайфхак

У холодну пору року на вікнах часто з'являється конденсат, який може призвести до появи плісняви. Це не тільки неприємно, але й шкідливо для здоров'я.

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Щоб позбутися цієї проблеми, можна використовувати звичайну сіль. Вона має властивість поглинати вологу, тому може ефективно запобігати утворенню конденсату та плісняви, пишуть у виданні Express.

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Як використовувати сіль для боротьби з конденсатом

Є два способи використання солі для боротьби з конденсатом:

Поставте тарілку з сіллю біля вікна. Сіль буде вбирати в себе зайву вологу, що допоможе запобігти утворенню конденсату.

Сіль буде вбирати в себе зайву вологу, що допоможе запобігти утворенню конденсату. Зробіть саморобний осушувач. Для цього в велику пластикову ємність насипте якомога більше солі. Цей осушувач буде ефективніше, ніж тарілка з сіллю.

Якщо сіль затверділа, що робити?

Якщо через кілька днів сіль ввібрала в себе багато вологи і затверділа, не поспішайте її викидати. Просто помістіть продукт в мікрохвильову піч на кілька хвилин, і він стане м'яким і його можна буде використовувати повторно.

Чому сіль допомагає позбутися конденсату?

Сіль має властивість поглинати вологу. Це відбувається тому, що молекули солі мають більший електричний заряд, ніж молекули води. Коли вода контактує з сіллю, її молекули притягуються до молекул солі і залишають поверхню.

Завдяки цій властивості сіль може ефективно запобігати утворенню конденсату та плісняви.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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