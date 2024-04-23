Чому у кішок кігті втягуються, а у собаки ні: наукове пояснення

Науковці пояснили цікаве питання про те, чому у собак кігті не втягуються на відміну від котів, відзначаючи відмінності у цьому аспекті між кішками й собаками.

Суть полягає у тому, як кожен вид використовує свої кігті. Кішки використовують їх переважно для нападу на здобич: передні кігті використовуються для захоплення та утримання, тоді як задні кігті допомагають відкрити тіло здобичі, пише Live Science.

Для кішок важливо тримати кігті гострими, оскільки вони використовують їх для їжі. Якби кігті були витягнуті постійно, вони швидко зносилися, подібно до пилки для нігтів.

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Тому, щоб зберегти кігті в хорошому стані, кішки мають їх втягнутими за замовчуванням. Це схоже на те, як пальці намагаються витягнутися з гумки: це потребує зусиль, але коли м'язи розслабляються, кігті автоматично втягуються.

Кіт. Джерело: pexels.com

Коти, як самотні мисливці, мають гострі кігті, що допомагає їм добувати здобич самостійно. Ці гострі кігті перешкоджають здобичі втекти.

З іншого боку, собаки є соціальними мисливцями, що працюють у групах. Вони не мають потреби у гострих кігтях для захоплення здобичі, оскільки їх група може допомогти в цьому. Тому собакам не потрібно тримати кігті гострими.

Хоча собаки не втягують кігті для мисливства, вони все ж використовують їх для інших цілей, таких як підтримка тяги та маневреність під час бігу.

Собака. Джерело: pexels.com

Отже, відмінності у використанні кігтів між кішками і собаками залежать від їхнього способу полювання та життєвого середовища.

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