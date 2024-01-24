Чому у фіалки жовтіє листя та як цього уникнути: правила з догляду

Фіалки – красиві і ніжні кімнатні рослини, які часто зустрічаються в будинках і квартирах. Однак, фіалки досить вимогливі у догляді, і якщо не дотримуватися правил, вони можуть почати жовтіти і скидати квіти.

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Дотримуючись цих простих правил з сайту uapress, ви зможете виростити здорові і красиві фіалки, які будуть радувати вас своїм цвітінням протягом довгого часу.

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Ось кілька поширених помилок, які можуть призвести до проблем з фіалками:

Недостатній рівень вологи. Фіалки потребують регулярного поливу, але не можна заливати їх. Грунт у горщику повинен бути злегка вологим, але не мокрим. Також важливо стежити за вологістю повітря. Фіалки люблять, коли повітря в приміщенні вологе, тому можна поставити на підвіконні миску або баночку з водою.

Протяги. Фіалки не переносять протяги, тому їх не можна ставити поруч з відкритим вікном або дверима.

Фіалки не переносять протяги, тому їх не можна ставити поруч з відкритим вікном або дверима. Надмірне освітлення. Фіалки люблять яскраве, але розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть викликати опіки на листі. Якщо у вас фіалки стоять на сонячному підвіконні, краще закрити їх від прямих сонячних променів тюлем або жалюзі.

Щоб фіалки були здоровими і красивими, дотримуйтесь таких правил догляду:

Поливайте фіалки регулярно, але не заливайте їх. Грунт у горщику повинен бути злегка вологим, але не мокрим.

Стежте за вологістю повітря. Фіалки люблять, коли повітря в приміщенні вологе, тому можна поставити на підвіконні миску або баночку з водою.

Захищайте фіалки від протягів.

Ставте фіалки в яскраве, але розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть викликати опіки на листі.

Додаткові поради по догляду за фіалками:

Пересаджуйте фіалки щороку навесні.

Підгодовуйте фіалки спеціальним добривом для сенполій.

Регулярно видаляйте зів'ялі квіти і листя.

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