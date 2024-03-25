Чому так важливо робити собі подарунки

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Як часто ви даруєте собі подарунки? Заохочуєте себе? Хвалите?

У дитинстві це робили батьки, бабусі, дідусі, а може, й не робили. І згадайте цей момент, коли вам дарували подарунки чи заохочували вас як вам було? Адже справді ви відчували внутрішні задоволення та радість. Це були маленькі моменти щастя.

Коли ми виростаємо, ми чекаємо від інших людей похвали, заохочення, подарунків. Нам це дуже потрібно.

Але у дорослому віці ми можемо це робити самі. Не просто щось купувати потрібне, а те, що хочеться тільки для себе коханої.

Чим регулярніше ми це робитимемо, тим меншою буде внутрішня потреба очікувати цього від інших людей, тоді й претензій менше. А у відповідь на подарунок, похвалу, народжуватиметься щира подяка, не відчуття "вони винні", "вони завдячують".