Чому свіжий стейк стає сірим і чи безпечно його їсти: пояснення експертів

Вважати, що колір м'яса є надійним показником його свіжості, помилково. Твердження, що чим червоніший колір стейка, тим краще, не відповідає дійсності.

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З часом м'ясо може втрачати свій червоний колір і ставати сірим, але це не означає, що воно зіпсоване, пише IFLScience.

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Чому м'ясо червоне?

М'ясо набуває свого червоного кольору завдяки міоглобіну, білку, який зв'язується з киснем. Коли м'ясо піддається впливу кисню, міоглобін перетворюється на оксиміоглобін, який має більш насичений червоний колір.

Чому м'ясо стає сірим?

З часом кисень продовжує окислювати міоглобін, перетворюючи його на метміоглобін, який має сірий колір. Цей процес відбувається швидше на поверхні м'яса, тому фарш може стати сірим швидше, ніж цілі шматки.

Чи безпечно їсти сіре м'ясо?

Сіре м'ясо не завжди означає, що воно зіпсоване. Однак важливо перевірити м'ясо перед приготуванням, щоб переконатися, що воно не має неприємного запаху або слизької текстури.

Чому м'ясо в магазині таке червоне?

М'ясо в магазині часто має більш насичений червоний колір, ніж м'ясо вдома, тому що його упаковано в спеціальний пластик, який пропускає трохи повітря. Це дозволяє м'ясу окислюватися і ставати червоним.

Ось кілька порад, як зберегти м'ясо свіжим:

Зберігайте м'ясо в холодильнику при температурі 0-4°C. Щільно загорніть м'ясо в фольгу або харчову плівку.

Заморозьте м'ясо, якщо ви не збираєтеся їсти його протягом кількох днів.

Нагадаємо, ми вже писали, як розморозити м‘ясо за 10 хвилин без мікрохвильовки.

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