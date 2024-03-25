Чому варто більше вживати продуктів синього та фіолетового кольору

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Продукти синього та фіолетового кольору надзвичайно багаті на антиоксиданти, які захищають нервові клітини від оксидативного стресу та запалення, що виникає внаслідок пошкодження вільними радикалами.

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В растениях богатых флавоноидами (группами антиоксидантов) были обнаружены специфические соединения – антоцианины. Zвляясь пигментами, они окрашивают растения в синий и фиолетовый цвет, а также легко проходят через гемато-энцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой), положительно влияя на клетки мозга.

Антоцианины являются представителями флавоноидной группы фитохимикатов, которые улучшают функции кровеносной системы и мыслительные процессы. Gотребляя голубику/чернику и другие темные ягоды/фрукты/овощи, мы замедляем возрастное снижение когнитивных функций.

Антоцианы поддерживают ясную память и процессы мышления за счет сокращения воспалений и препятствуют повреждению ДНК в клетках мозга. например, сок из ягод синего винограда содержит мощные антиоксиданты - полифенолы и антоцианины, которые действуют защищают нервную ткань от оксидативного стресса.

Антоциананами богаты такие продукты:

•темный виноград.

•синий изюм.

•финики.

•черника, ежевика, голубика, смородина, шелковица.

•черноплодная рябина, бузина.

•инжир.

•сливы.

•синяя капуста.

•фиолетовая капуста кейл.

•фиолетовый картофель.

Также замечательный вариант приема данного антиоксиданта антоциана - концентрированный экстракт из шкурок и косточек синего винограда. Некоторые мои пациенты с ним знакомы. А вы слишали ранее о таком экстракте?