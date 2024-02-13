Чому постільна білизна швидко зношується: три неочевидні причини

Якісна постільна білизна – це інвестиція у ваш комфорт та здоровий сон. Тому важливо правильно за нею доглядати, щоб зберегти її на довгі роки. Правильне прання - запорука тривалої служби постілі.

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Про це пише Радіотрек.

Вибір правильного засобу для прання:

Віддавайте перевагу пральному гелю замість порошку. Гель краще виполіскується з тканини, не залишаючи жорстких слідів, і менш ймовірно викличе алергічні реакції.

Вибирайте засіб, що підходить для типу тканини вашої постільної білизни.

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Правильне завантаження пральної машини:

Періть постільну білизну окремо від інших речей, щоб запобігти заплутуванню та пошкодженню волокон.

Не перевантажуйте пральну машину. Це може призвести до того, що білизна не буде ретельно випрана.

Режим прання:

Дотримуйтесь рекомендацій на етикетці постільної білизни щодо температурного режиму та режиму прання.

Використовуйте делікатний режим для бавовняних та лляних комплектів.

Сушіння:

По можливості сушіть постільну білизну на свіжому повітрі.

Якщо використовуєте сушильну машину,вибирайте щадний режим.

Не пересушуйте білизну, щоб вона не втратила м'якість.

Прасування:

Прасуйте постільну білизну злегка вологою.

Використовуйте відповідний режим праски для типу тканини.

Зберігання:

Зберігайте постільну білизну в сухому та провітрюваному місці.

Використовуйте вакуумні пакети для зберігання сезонних комплектів.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти свою постільну білизну м'якою, свіжою та красивою протягом багатьох років.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати постільну білизну.

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