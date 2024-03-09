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Здоров'я

Чому після їжі хочеться солодкого. Не робіть цю помилку

Тетяна Фіалкова

Чому після їжі хочеться солодкого. Не робіть цю помилку

БЛОГ

Досить популярне питання, адже багато хто страждає від цього бажання "шліфонуть" основний прийом їжі чимось солоденьким. Бувало у вас таке бажання, ммм?

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Но вы же помните?! Сладкое после еды, то есть десерт на третье - это худшее, что можно сделать для своего организма. Пища, которую вы выбирали, готовили/заказывали, тратили на неё деньги, эмоции и время, в таком случае не сможет усвоиться, а организм лишь пострадает от такой трапезы.

Какие могут быть причины тяги к сладкому после казалось бы сытного приёма пищи? Разберём:

1. Обезвоживание. Либо мало пили до еды и организм был обезвожен в момент, когда начали принимать пищу, либо пища была сухая, или слишком солёная, или содержащая высокую концентрацию белка/жира. Во всех этих случаях вода из организма направляется в полость кишечника и в пищеварительный секрет, чтобы разбавить пищеварительные соки. Тогда на сухую, соленую и высокобелковую пищу попадает более жидкий желудочный сок, а в кишечнике - панкреатический сок и жёлчь. Когда вода из организма направляется в кишечник, клетки страдают от жажды и подают сигнал мозгу. А мы искаженно воспринимаем жажду, как тягу к сладкому.

Пейте достаточно ощелачивающей жидкости в течение дня и каждый раз за полчаса до еды.

2. Слабой концентрации желудочный сок (пониженная кислотность, ранний завтрак, слишком поздний ужин) на фоне плотного приёма пищи. Ясно дело, пища 'стоит' в желудке и нам хочется чего-то кислого, чтобы улучшить пищеварение в желудке. Но часто мозг выдаёт из "пищевой памяти" варианты сладких и кисло-сладких фруктов.

Если желудок работает вяло, соляной кислоты мало или вы едите не в такт с биологическими ритмами жкт, то принимайте кислые соки, воду с лимоном, кислые фрукты до еды. Это лучший аперитив. Из не самых здоровых, но актуальных - 50 г вина хорошо повышает уровень соляной кислоты и пищеварение будет активнее. На радость любителям, но не перестарайтесь)).

В пищу добавляйте лимонный сок, яблочный уксус, кислые ягоды, гранат, грейпфрутовый сок. И вам никогда не захочется десерта после!

В следующий раз удивите официанта - съешьте десерт на первое.

Джерело:Facebook

Здоров'я