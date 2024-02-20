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Чому плодові дерева висихають після зими: поради досвідчених садівників

Ігор Романько

Чому засихають фруктові дерева

Всихання дерев – поширена проблема, яка може спіткати як старі, так і молоді саджанці. Щоб врятувати рослину, важливо правильно визначити причину її занепаду.

Всихання – це не завжди вирок, пише prostoway. Визначивши причину й вживши правильних заходів, ви можете врятувати дерево й повернути йому життя.

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1. Перезволоження:

  • Деякі садівники, помітивши всихання, починають посилено поливати дерево, вважаючи, що йому не вистачає вологи.
  • Насправді, надмірне зволоження може бути так само шкідливим, як і посуха.
  • Якщо ґрунтові води знаходяться близько до поверхні, коріння дерева можуть вимокати й загнивати, що призводить до всихання.
  • Грибкові захворювання також частіше вражають дерева в перезволоженому ґрунті.
  • Ця проблема більше актуальна для старих дерев, адже їх коренева система розростається глибоко в землю.

2. Морозні пошкодження:

  • Сильні морози можуть призвести до розтріскування кори, що робить дерево вразливим до шкідників і хвороб.
  • Внаслідок пошкодження кори дерево втрачає вологу й сохне.
  • Молоді саджанці більш схильні до морозних пошкоджень, адже їхні стовбури ще не досить здерев'яніли.

3. Шкідники:

  • Личинки хрущів та інші комахи можуть пошкоджувати коріння дерев, що призводить до їх ослаблення й всихання.
  • Гризуни також шкодять саджанцям, підгризаючи коріння й кору.

Що робити, якщо дерево всихає:

  • Визначте причину: уважно огляньте дерево, ґрунт навколо нього, проведіть ретельний аналіз.
  • Заходи боротьби:
    • Перезволоження: налагодьте дренаж ґрунту, зробіть канави для відведення води.
    • Морозні пошкодження: обробіть рани на корі садовим варом, утеплити стовбури молодих дерев на зиму.
    • Шкідники: обробіть дерево інсектицидами, захистіть кореневу систему від пошкоджень.

Важливо:

  • При виявленні перших ознак всихання не зволікайте з діагностикою та лікуванням.
  • У складних випадках рекомендується звернутися до фахівця-арбориста.
  • Правильний догляд за садом допоможе вам запобігти всиханню дерев і зберегти їх здоров'я на довгі роки.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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