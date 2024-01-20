Чому обідній стіл не може бути без скатертини: прикмети

У давні часи стіл був священним вівтарем, де всі члени родини збиралися. Він міг об'єднати домочадців, зміцнити кровні зв'язки та налагодити мир у сім'ї.

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Як пише Pixel, стіл також вважали "рукою Божою", а їжі, яку на нього ставили, була милістю Всевишнього. Тому за неї потрібно було дякувати.

Не дивно, що обідній стіл – сакральний предмет побуту українців і навколо нього утворилося чимало прикмет та забобонів. До прикладу, не можна скидати рукою крихти зі столу, а якщо ніжки почали хитатися – до хвороби.

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Залишити стіл без скатертини – не до добра, оскільки так ви накличете розлад в родину. У такому разі в сім'ї виникатимуть конфлікти через те, що столу буде незатишно.

Для жінок це може принести негаразди в особистому житті, а для родини – проблеми з грошима. Недаремно існує ритуал для достатку, коли саме під скатертину кладуть монети, щоб було процвітання та гроші в родині.

Крім цього, порожній стіл може гальмувати домочадців у справах.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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