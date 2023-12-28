Чому не можна дивитися у дзеркало ввечері

Згідно з народними прикметами, дивитися у дзеркало ввечері - це поганий знак. Це може призвести до хвороби, смерті або навіть зустрічі з нечистою силою.

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Ще кажуть, що дивитися ввечері у дзеркало не варто й з тієї причини, що будуть погані сни.

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Проте є й інші причини, зокрема психологічні. Увечері люди зазвичай більш розслаблені і менш обережні. Це може призвести до того, що ми побачимо в дзеркалі щось, чого не хочемо бачити, або щось, що може нас налякати.

Крім цього, у вечірній час наш організм готується до сну, і наше тіло виділяє гормон мелатонін, який відповідає за сон. Дивлячись у дзеркало ввечері, ми можемо порушити вироблення мелатоніну, що може привести до проблем зі сном.

Ось кілька порад, які допоможуть уникнути негативних наслідків від того, що ви дивитеся у дзеркало ввечері:

Не дивіться у дзеркало в темряві. Це може вас налякати.

Не дивіться у дзеркало, якщо ви відчуваєте себе погано. Це може посилити ваші негативні емоції.

Не дивіться у дзеркало, якщо ви хвилюєтеся або засмучені. Це може викликати у вас занепокоєння або депресію.

Врахуйте, що це тільки народні прикмети, і дотримуватися їх, або ні, вирішувати тільки вам.

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