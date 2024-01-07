Чому не можна споживати продукти з пліснявою: список найнебезпечніших

Іноді на різних продуктах можуть з'являтися невеликі плями від цвілі. Деякі господині можуть не вважати це серйозною проблемою, а тому просто відрізають погану частину та продовжують споживати цей продукт. Проте цього категорично не можна робити.

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Про це розповів доктор Річард Фукс з Університету Грінвіча, у коментарі MailOnline. Найнебезпечніша їжа з цвіллю для дітей, вагітних жінок, людей старших за 65 років та тих, у кого ослаблена імунна система.

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Доктор Фукс наголошує, що горіхи, зернові та яблука можуть бути одними з найнебезпечніших продуктів, якщо на них з'являються плями цвілі. Оскільки вона може викликати алергію або респіраторні захворювання, а також виробляти токсичні сполуки – мікотоксини.

Найшкідливіші мікотоксини – афлатоксини – зустрічаються в запліснявілих горіхах, рисі, спеціях, рослинних оліях і какао-бобах. Його великі дози можуть бути небезпечними для життя. Ще один мікотоксин, патулін, може рости на гнилих яблуках та викликати нудоту та інші шлунково-кишкові розлади.

Також фахівець рекомендує уникати м'якого сиру, ягід та хліба з пліснявою, але твердий сир вважається безпечним для споживання. В таких випадках, його можна врізати, видаляючи приблизно 2,5 см навколо та під місцем з пліснявою.

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