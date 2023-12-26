Чому не можна чистити зуби після вживання кислої та солодкої їжі: відповідь вас здивує

Стоматологи радять не чистити зуби одразу після вживання кислої та солодкої їжі. Ці продукти можуть призвести до пошкодження зубної емалі, а чищення зубів може лише погіршити ситуацію.

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Про це пише Ukr.media.

У солодощах містяться цукри, які є їжею для бактерій, що викликають карієс. При розщепленні цукрів бактерії виділяють кислоту, яка руйнує зубну емаль.

Кислі продукти також пошкоджують емаль, порушуючи баланс мінералів у порожнині рота. Хоча слина містить захисні речовини, що відновлюють зуби, при частому вживанні кислотної їжі цього недостатньо.

Щоб уникнути пошкодження зубів, стоматологи рекомендують почекати 20-30 хвилин після вживання кислої або солодкої їжі, перш ніж чистити зуби. За цей час захисні речовини слини зможуть відновити емаль.

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У цей час можна просто прополоскати рот водою, щоб видалити залишки їжі.

Ось кілька порад, які допоможуть вам захистити зуби від пошкоджень:

Обмежте споживання кислої та солодкої їжі.

Після вживання кислої або солодкої їжі почекайте 20-30 хвилин, перш ніж чистити зуби.

Регулярно відвідуйте стоматолога для профілактики карієсу.

Нагадаємо, ми вже писали, як дбайливо відбілити зуби в домашніх умовах.

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