Чому дехто не може схуднути: вчені виявили рідкісні генні відмінності, які підвищують ризик ожиріння в шість разів

Нове дослідження виявило, що два генетичні варіанти можуть мати значний вплив на збільшення ризику розвитку ожиріння. Згідно з думкою фахівців, нечасті форми генів BSN і APBA1 асоціюються з ожирінням у людей старшого віку, але не впливають на приріст маси тіла в дитячому віці.

Ці відкриття дають підстави вченим вважати, що вони можуть бути на шляху до розкриття нового біологічного механізму, що спричиняє ожиріння. Таку інформацію опублікувало видання The Independent.

У новому дослідженні, яке охопило генетичні профілі понад 500 тисяч осіб з Британського біобанку, вчені встановили, що рідкісні генетичні варіації в гені BSN, який іноді називають "Фагот", можуть збільшувати шанси на розвиток ожиріння в шість разів.

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"Наше дослідження виявило два гени, варіанти яких мають найбільший вплив на ризик ожиріння, який ми колись спостерігали. Ще більш значущим є те, що варіації "Фагота" пов’язані з ожирінням, яке розвивається у дорослому віці. Це відкриває нові перспективи для розуміння зв’язку між генетикою, розвитком нервової системи та ожирінням," - поділився професор Джайлс Йео з відділу метаболічних захворювань британської ради з медичних досліджень.

Ці ж генетичні варіанти також асоціюються з підвищеним ризиком розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки та діабету другого типу. Метаболічні порушення, пов’язані з цими варіантами ‘Фагота’, зустрічаються приблизно у однієї людини з 6,5 тисяч дорослих у Великобританії, що дозволяє припустити, що близько 10 тисяч осіб можуть марно намагатися скинути зайву вагу, не знаючи про свою генетичну схильність до ожиріння.

"Ці відкриття є черговим доказом того, як масштабні генетичні дослідження можуть покращити наше розуміння біологічних основ захворювань. Виявлені нами генетичні варіанти в BSN мають один з найсильніших відомих на сьогодні ефектів на ожиріння, діабет другого типу та жирову хворобу печінки, підкреслюючи новий біологічний механізм, що впливає на апетит та його контроль," - зазначив співавтор дослідження, професор Джон Перрі з Кембридзького університету.

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Ожиріння залишається значним фактором ризику для розвитку інших серйозних захворювань, включно з серцевими хворобами та діабетом другого типу. Проте, генетичні фактори, що сприяють схильності до набору ваги, досі не вивчені до кінця.

Дослідники також припускають, що процеси нейродегенерації, пов’язані з віком, можуть впливати на регуляцію апетиту. Наступним кроком у дослідженні буде розширення популяційної вибірки, щоб зробити висновки більш універсальними, не обмежуючись лише європейцями. Для цього планується проведення нових досліджень з генетичними даними осіб з Пакистану та Мексики.

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