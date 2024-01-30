Чому недооцінюють ківі: у чому неймовірна користь фрукта та кому їсти обов'язково

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Плоди ківі не завжди отримують належної уваги від споживачів та спеціалістів у галузі харчування. Цей фрукт багатий на важливі поживні речовини та справляє значний позитивний вплив при регулярному споживанні.

Ківі вміщує такі важливі нутрієнти як харчові волокна, вітамін С, фолат, мідь, калій, антиоксиданти, вітамін Е і вітамін К. Шкірка і насіння плодів їстівні, хоча через текстуру шкірки люди переважно споживають лише м’якоть фруктів.

Ківі можна придбати протягом всього року. Їх вирощують у Китаї, Італії, Новій Зеландії, Греції, Чилі, Франції, Туреччині, Португалії та США. Фрукт має 50 різних сортів з м’якоттю від золотистого до яскраво-рожевого кольору, кожен із власним смаком.

У 100 грамах сирих плодів міститься всього 61 калорія, а також 0,5 г жиру, 3 мг натрію, 15 г вуглеводів, 9 г цукру, 3 г харчових волокон, 1,1 г білка. У ківі більше вітаміну С, ніж в апельсині, він відповідає за ріст і відновлення тканин організму, а також за підтримку імунної системи. Також плід має велику кількість вітаміну К, жиророзчинного вітаміну, що регулює згортання крові, метаболізм і рівень кальцію в крові. Ще в ньому є мідь, яка разом із залізом формує червоні кров’яні тільця, підтримує здоров’я кісток, нервової системи, оптимальну імунну функцію, а також сприяє засвоєнню заліза. Ківі також містить помірну кількість фолієвої кислоти і калію.

Розберімося, чому нам варто регулярно їсти ківі і як це може вплинути на ваше здоров’я.

1 ЗАПОБІГАЄ НАДМІРНОМУ ЗГОРТАННЮ КРОВІ

Доведено, що ківі запобігає згортанню крові та контролює кров’яний тиск, зменшуючи кількість ліпідів у крові, не погіршуючи при цьому співвідношення протективних та шкідливих фракцій холестерину.

Зазвичай для профілактики серцево-судинних захворювань шляхом протидії надмірному згортанню крові рекомендують аспірин, який може викликати пошкодження і виразки у слизових оболонках органів шлунково-кишкового тракті. Дослідження показують, що споживання 2-3 плодів ківі на день може замінити щоденний профілактичний прийом аспірину, щоб розрідити кров і покращити здоров’я серця протягом певного проміжку часу.

2 ДОПОМАГАЄ ПРИ АСТМІ

Наявність великої кількості вітаміну С і антиоксидантів у ківі може допомогти контролювати симптоми астми. У тих, хто регулярно вживає ківі, покращується й робота легень.

3 ПОКРАЩУЄ ТРАВЛЕННЯ

Ківі містить велику кількість харчових волокон, що робить його корисним для поліпшення травлення. Також плоди ківі містять ферменти, що допомагають ефективно розщеплювати білки у кишечнику. Тому після великої порції їжі рекомендується з’їсти ківі, оскільки цей плід сприяє розщепленню жорстких білків з м’яса та риби, що часто викликають здуття живота.

На початку 2021 року було опубліковано результати цікавого дослідження, в якому порівнювалась ефективність і переносимість ківі, чорносливу і лузги насіння подорожнику (псилліума) у полегшенні запорів. Плоди ківі отримали перемогу, оскільки краще та комфортніше впливають на частоту і консистенцію випорожнень. І ці результати виявились досить несподіваними для більшості…

4 РЕГУЛЮЄ КРОВ'ЯНИЙ ТИСК

Високий тиск є фактором ризику інсульту та інфаркту та головною причиною смерті людей. Дослідження показало, що у тих, хто їв 3 ківі на день протягом 8 тижнів, спостерігалося зниження діастолічного та систолічного артеріального тиску. Такий вплив ківі має завдяки вмісту антиоксиданту лютеїну та вітаміну С.

5 ПІДТРИМУЄ ІМУННУ ФУНКЦІЮ

Вітамін С захищає клітини від пошкодження вільними радикалами в організмі. Він відповідає за ріст і відновлення тканин і забезпечує підтримку імунної системи. Регулярне вживання ківі може ефективно захистити від бактеріальних і вірусних інфекцій, сезонної застуди, грипу та ймовірно сприяє кращому опору коронавірусній інфекції.

6 ЗМЕНШУЄ ПОШКОДЖЕННЯ ДНК

Окислювальний стрес – це порушення балансу вільних радикалів і антиоксидантів в організмі. Цей процес також може викликати порушення цілісності ланцюга ДНК та призвести до проблем зі здоров’ям, деякі з яких важко виявити або вилікувати.

Плід ківі містить антиоксиданти, які зменшують окислювальний стрес. Дослідження, яке перевіряло клітини людей, пошкоджуючи їх перекисом, показало, що у тих, хто вживав ківі, покращена здатність ДНК відновлюватися після впливу вільних радикалів. Це означає, що ківі може запобігти певним захворюванням, зокрема, раку товстої кишки, який тісно пов’язаний із пошкодженням ДНК.

7 ЗАХИЩАЄ ВІД ВТРАТИ ЗОРУ

Ківі містить зеаксантин і лютеїн (суперкаротиноїди для гостроти зору і здоров’я очей). Ці дві сполуки виконують ту ж функцію, що й антиоксиданти, і допомагають утворювати вітамін А, важливу поживну речовину для очей. Вони також поглинають надлишок світла, що може пошкодити сітківку, і захищають око від виникнення катаракти та інших захворювань. Тому вживання ківі може запобігти дегенерації жовтої плями й, зрештою, втраті зору.

Сітківка містить найвищу концентрацію нервів і, по суті, є центром комунікації ока. Для її функціонування важливу роль грає здорова нервова система. Ківі містить велику кількість міді, яка підтримує нервову систему і, отже, і здоров’я очей.

8 БОРЕТЬСЯ ІЗ ЗАПАЛЕННЯМ

Фермент бромелайн, що міститься в ківі, ананасі та зеленій папаї, може розщеплювати білки та лікувати запалення. Коли ви їсте ківі, бромелайн виділяється в кров, де руйнує запальні комплекси. Ківі зменшує запалення, пов’язане з артритом, і запобігає розвитку серцевих захворювань та інсульту.

Велика кількість вітаміну С у ківі нейтралізує вільні радикали, які можуть викликати запальну реакцію в організмі.

9 ПІДТРИМУЄ ЗДОРОВ’Я ШКІРИ

Колаген відповідає за структуру шкіри та зміцнює кістки. Вітамін С є ключовим компонентом у синтезі колагену в організмі. Тому вживання ківі допомагає підтримувати шкіру зволоженою та здоровою.

10 СПРИЯЄ ВТРАТІ ВАГИ

Ківі — один із найкращих фруктів, які можна їсти, якщо ви хочете схуднути. У цих плодах високий вміст води, низька калорійність і велика кількість клітковини, що робить їх ідеальними для перекусу або у складі смузі на сніданок (все ж варто віддавати перевагу цільним фруктам).

Велика кількість вітаміну С у ківі є ключем до зниження ваги. Вітамін С допомагає контролювати кров’яний тиск, регулює рівень холестерину, підтримує здоров’я кишківника та імунну функцію. Він також відіграє важливу роль у метаболізмі жирів. Це все важливо, коли ви починаєте шлях схуднення.

Плоди Ківі мають низький глікемічний індекс, тобто цукор, що міститься у фруктах, вивільняється повільніше. Тому ці плоди допомагають регулювати рівень цукру в крові. Ківі містить нерозчинну та розчинну клітковину. Нерозчинна клітковина (в насінні) забезпечує об’єм і стимулює рух їжі через травну систему. Розчинна клітковина затримує жовчну кислоту та знижує рівень холестерину в крові. Обидва види клітковини сприяють здоров’ю травної системи та запобігають переїдання під час дієти. Крім того, ківі містить антиоксидант актинідин. Він допомагає розщеплювати та перетравлювати білки та зменшує симптоми синдрому подразненого кишківника.

Два – три плода ківі щодня — чудове рішення, якщо ви хочете покращити здоров'я серцево-судинної системи та органів травлення. Ківі багаті вітамінами, мінералами, ферментами, антиоксидантами та клітковиною. Усі ці поживні речовини необхідні для здоров’я та оптимального функціонування організму. До того ж варто додати, що денна норма ківі не позначиться суттєво на вашому сімейному бюджеті.

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