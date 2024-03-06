Чому чоловіки в СРСР так погано виглядали

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Так, друзі, сьогодні буде пост на одну вельми цікаву тему — чому, власне, чоловіки в СРСР так погано виглядали. У минулому схожому пості я вже розповідав про те, чому в СРСР так швидко старіли жінки — а сьогодні поговоримо про чоловіків.

Згадайте наприклад алкаша Федула з фільму "Афоня" в геніальному виконанні артиста Борислава Брондукова. Зрозуміло, це кілька перебільшений персонаж, і до того ж в кіно присутній грим, але в загальному і цілому Федул це дуже точний образ середньостатистичного радянського чоловіка — неохайний, одягнений аби-як, ніколи не займається спортом і страждає щовечірніми "захопленнями" на кшталт пиятик з друзями. Брондукову на момент виконання ролі речі всього 37 років, що теж дуже точно передає реальність — чоловіки в СРСР виглядали значно старшими за свій вік.

Далі текст мовою оригіналу.

Трудовые причины плохого вида.

Итак, начнём разбор причин, почему мужчины в СССР так плохо выглядели. Начнём с главного — с работы. В СССР существовал некий культ промышленности и заводов — который (точно так же, как и культ хлеба) должен был создавать внутреннее ощущение сытости и изобилия. В советских фильмах (например, "Весна на заречной улице") вид огромных и страшных дымящих заводов наполняет героев внутренним умиротворением, они светятся улыбками.

При этом все технологии в СССР были чаще всего страшно отсталыми — на металлоплавильных заводах работали вагранки из дореволюционных времён, а о защите здоровья рабочих речь толком не шла — потому что в СССР не существовало реальных независимых профсоюзов. Кроме того, совковые власти всячески подначивали и подстрекали людей к "перевыполнению норм и планов" — что как вы понимаете, тоже крайне негативно сказывалось на здоровье.

Вот и получается, что из-за тяжёлой и очень вредной работы а также в целом плохой экологии городов мужчины в СССР выглядели весьма плохо и быстро старели — организм буквально "изнашивался" на такой работе и в такой экологической среде.

Отсутствие спорта и вредные привычки.

Помимо тяжёлой работы, у плохого вида советских мужчин были и другие причины. К примеру, в СССР было совершенно не принято как-то следить за собой в плане внешности и здоровья. Если женщины ещё худо-бедно занимались этим, ходили к парикмахеру и знали слово "диета" — то мужчины чаще всего жили просто как придётся, вообще не задумываясь о таких вопросах.

Несмотря на рассказы о какой-то там "спортивной стране" — спорт в СССР был только в виде фигурного катания и хоккея в телевизоре. На спорт никто не смотрел как на систему поддержания здоровья в течение всей жизни — в юности мужчина мог получить разряд по лыжам или стрельбе, но после окончания института и комсомольской жизни все занятия спортом сводились на нет. В лучшем случае могла остаться какая-нибудь бесполезная утренняя зарядка, состоящая из двух ленивых притопов и трёх прихлопов.

Годам к 40-45 советский мужчина приобретал законченный канонический вид — либо тощая фигура с руками-макаронами, либо одутловатое сложение с женской грудью пивным животиком. Такая фигура сохранялась у него еще лет 20, после чего наступало быстрое одряхление и сгибание спины в бараний рог. Не было культуры тренажерных залов, ежедневных занятий спортом, не было просто тренировок на турничках — этим занималось лишь небольшое количество энтузиастов.

Добавим сюда вредные привычки — пьянство и курение. В СССР курило абсолютное (я думаю, процентов 70) большинство мужчин, и большинство в том или ином количестве пило водку — отказаться "выпить в компании" было чем-то неприличным, пили почти все — такой вот фактически маргинальный образ жизни был в СССР нормой. В общем, всё это как вы понимаете здоровья тоже не добавляло.

Бедность и нищета.

Думаю что я не открою Америку, если скажу, что бедность и нищета — тоже весьма существенные (если вообще не главные) причины плохого внешнего вида мужчин. Как ни крути, чтобы быть здоровым и красивым — мужчина должен чувствовать финансовую независимость, а в СССР с этим были большие проблемы.

Большинство семей в СССР были бедными. Средняя советская зарплата составляла 140 рублей, и практически все эти деньги уходили на еду и мелкие покупки. Судите сами, много ли вы могли купить на среднюю совковую зарплату — хорошие ботинки стоили 50-60 рублей, женские сапоги — 82 рубля, телевизор — более 400, мебельная "стенка" — целых 830. На мебель деньги откладывались годами, на автомобиль часто собирали полжизни, да и просто обычные бытовые покупки, вроде новых туфель или брюк были целым событием.

Как вы понимаете — живя в таких условиях, мужчинам было не до внешнего вида — люди часто питались абы-чем, не занимались спортом и носили старую затрёпанную одежду и обувь. Что самое страшное — в СССР не было никакого выхода из подобной ситуации — социалистическое государство гарантировало тебе подобную нищенскую зарплату до конца жизни.

А что у них?

А теперь давайте посмотрим, что в те годы было на "загнивающем Западе" — в той самой Америке, которую СССР все годы своего существования пыжился догнать и перегнать. Уже в конце XIX веке в Загнивающей началась активная пропаганда здорового образа жизни и правильного питания — идеалом мужского сложения стала не полная, а атлетическая фигура.

Первые соревнования по бодибилдингу в США прошли в 1940 году — и с тех пор идеалом американского героя (на которого равнялись все американские мужчины) стал подтянутый атлет с тонкой талией и сияющей улыбкой — который вызывал суеверный ужас в СССР — прокуренные и пропитые советские писатели со скрюченными в бараний рог спинами сочиняли всякие убогие пасквили о том, что "улыбчивые американцы похожи на роботов". Впятидесятые годыв США уже массово строились тренажёрные залы — которые были запрещены в СССР до конца восьмидесятых годов. Ну и самое главное — атлетическая фигура в США считалась признаком богатства, а быть бедным в Америке мужчине с руками и головой считалось просто стыдным.

В общем и целом Запад и тут победил совок — так как начал пропагандировать фитнес и здоровое питание почти сто лет назад. Ну а в бывший СССР все эти слова и понятия пришли уже только в девяностые годы...