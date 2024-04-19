Чому чоловік повинен бути важливішим за дитину

На запитання, хто для вас важливіший – чоловік чи дитина, 9 із 10 жінок без тіні сумніву відповідають, що дитина. Але з погляду психології сімейних взаємин, цей вибір докорінно неправильний. Пріоритетом для жінки має бути чоловік - чоловік, голова сім'ї. Здивовані? Зараз пояснимо чому.

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Три причины, почему муж должен быть важнее ребенка

Давайте сразу договоримся: речь не идет о том, чтобы не заботиться о ребенке, задвинуть его потребности и интересы на второй план и вообще формально подходить к родительству. Конечно же, все функции по воспитанию, развитию, обеспечению нормальных условий жизни и счастливого детства любой адекватный человек будет выполнять по умолчанию. Потому что такова роль родителей, и с нею необходимо справляться без каких-либо оговорок.

Но если рассуждать стратегически — с прицелом на будущее, думать не только о сиюминутных решениях, а об отсроченных во времени последствиях, то выбор между ребенком и мужем должен быть в пользу последнего. И на это есть три причины. Рассмотрим каждую из них.

Семью создают два взрослых человека

Чтобы ваша семейная жизнь складывалась счастливо, необходимо прилагать усилия. Частично потому, что не бывает стабильно безоблачного неба над головой, иногда приходят проблемы, которые нужно решать, делать выбор, чем-то жертвовать. А частично потому, что двое людей, особенно если они уже достаточно долго прожили вместе, должны стараться, чтобы семейный очаг не затухал, а ярко горел, как и прежде. Чтобы были общие интересы, сплоченность, духовная близость. Чтобы любые трудности не разделяли, а наоборот — только сближали и делали вас по-настоящему родными.

Безусловно, дети дополняют образ счастливой семьи. Реализованные в родительстве люди ощущают полноту бытия, видят свое продолжение и радуются успехам деток. Это бесконечная гармония, к которой стремится любой человек с традиционными взглядами на семью.

Однако важно понимать, что благополучие семьи зависит от пары "муж+жена", а не от пары "мама+ребенок".

То есть качество взаимодействия мужа с женой непосредственно влияет на то, будет ли семья счастливой, крепкой, полноценной. И если вы хотите иметь по-настоящему благополучную семью, то на первый план должны выходить отношения с мужем, а уже потом — с ребенком.

Хороший пример для детей

Большинство родителей, мечтая о будущем, видят себя в кругу взрослых детей и внуков. Конечно же, в наших мечтах все счастливы, здоровы и успешны. Однако станут ли эти грезы реальностью — зависит в том числе и от выбора, который мы делаем уже сегодня.

Если вы даете ребенку хороший пример отношений, если он видит вашу искреннюю заботу о муже и его ответное внимание и благодарность, если в семье есть гармония и счастье между взрослыми — проблем при построении собственных отношений у него не будет.

Ведь он с детства знает, какой должна быть семья. И будет искать человека, с которым можно будет построить то же самое.

И наоборот. Регулярные конфликты, непонимание и нездоровые отношения между взрослыми вредят не только им самим, но и в перспективе их детям. Наблюдая за тем, что родители несчастливы в браке, ребенок подсознательно делает вывод, что семья — это что-то неприятное, сложное, ненужное. У него складывается мнение, что нужно или жить в паре ради каких-то своих целей (например, меркантильных) или вовсе оставаться одному. Потому что образа счастливой семьи у него никогда не было.

Также ребенок перенимает и конкретные модели поведения. К примеру, после родов женщина сочетает в себе две роли — не только жены, но и мамы. И часто вторая роль выходит на первый план. Она становится ТОЛЬКО мамой — как для ребенка, так и в какой-то степени для мужа. Она ощущает повышенную потребность заботится о нем, но при этом может отчитать за "шалости" (то, что, по ее мнению, делать не стоило). Она не считается с мнением мужа, потому что "что бы он там понимал вообще". Она требует от него послушания, что может со стороны казаться странным, но в целом так и есть. И если муж осмелится настоять на своем, то жена-мама это воспримет с огромной обидой и даже удивлением.

Мальчик, который видит данную модель семейных взаимоотношений, может навсегда остаться в душе инфантильным подростком. Даже когда он вырастет и заведет собственную семью, то подсознательно будет считать, что жена должна носиться с ним, как с маленьким, исполнять прихоти и заботиться наравне с ребенком.

Для девочки такой пример из семьи родителей грозит повторением ситуации — уже в ее отношениях с мужем. Она практически со старта молодой семьи будет готова взвалить на себя бремя ее главы, будет тянуть все сама, не допуская партнера в решение любых важных вопросов. Согласится ли он на такую модель взаимоотношений — вопрос спорный.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел перед глазами хороший пример, стройте свое семейное счастье с мужем вдвоем. Пусть отношения с ним станут для вас приоритетными. Не только ради самой себя, но и ради счастливого будущего для своего ребенка.

Спокойная и благополучная старость

У Бернарда Шоу есть очень хорошая фраза: "Старость — это самое неожиданное, что поджидает нас в жизни". Действительно, мы не так часто задумываемся, что же ждет нас в старости. Почему-то кажется, что у нас есть очень много времени. На самом деле это не так. Годы пройдут незаметно, и то, как мы встретим закат своей жизни, во многом зависит от того, как сложатся наши отношения с партнером.

Дети вырастают и уходят из отчего дома. И вы остаетесь вдвоем с мужем. Как адаптироваться к жизни вдвоем? Бывает, что женщина настолько сильно погружается в заботы о детях, что проживающий в той же квартире муж становится для нее буквально чужаком. Она не знает, как он живет, чем интересуется и так далее. Потому что последние 18-20 лет ей эта информация была не нужна. Паре приходится заново узнавать друг друга, и хорошо если сделанные открытия окажутся приятными. А если нет? Что, если за эти годы, пока жена была всецело погружена заботами о детях, муж очень сильно изменился — из добряка стал ворчуном, из активного человека — лентяем... Как налаживать с ним отношения?

Чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом после ухода детей из дома, помните: отношения с мужем нельзя отодвигать на второй план.

Нельзя жертвовать временем, проведенным только вдвоем, нельзя терять интерес к делам, мечтам и планам друг друга. Нельзя демонстративно задвигать желания своей второй половинки в дальний ящик, при этом исполняя любую прихоть ребенка.

Работать над отношениями с мужем надо всю жизнь. Только это гарантирует вам спокойную совместную старость.

Какие риски несет выбор в пользу ребенка

Если три причины, изложенные выше, не убедили вас поставить отношения с мужем в приоритет, то советуем ознакомиться с рисками, которые несет выбор в пользу детей:

Гиперопека. Женщина-мама погружена в заботы о ребенке, она без преувеличения живет его жизнью, все ее цели и планы связаны с любимым чадом, а круг интересов сводится ко всему, что хоть как-то касается детской тематики. Такая ситуация грозит развитием гиперопеки, когда матери буквально "душат" детей своей заботой и вниманием. Нереализованность. Если для женщины ребенок на 1 месте, то времени ни на мужа, ни на карьеру, хобби или общественную деятельность уже не хватит. С прошествием времени она все чаще начинает ощущать свою нереализованность, становится от этого раздраженной,подавленной и несчастной. Ухудшение микроклимата в семье. Когда мужчина понимает ,что он не главный для своей женщины, его природное мужское самолюбие страдает, даже с учетом понимания, что конкуренцию ему создает собственный ребенок. Ревность к детям — частая причина охлаждения отношений между мужем и женой. Детский эгоизм. Ребенок очень быстро понимает распределение приоритетов в семье и охотно пользуется возможностью захватывать все внимание родителей. Потом он переносит это на взрослую жизнь, выставляя во главу угла свои желания и потребности — уже в собственной семье. Сможет ли его половинка удовлетворить эти запросы и захочет ли — неизвестно.

Создать благополучную семью достаточно трудно, а вот разрушить отношения можно легко и быстро. Каждый наш выбор, каждое принципиальное решение непосредственно влияют на нас и наших детей. Будьте благоразумными, расставляя приоритеты в семье, ведь на кону ваше счастье не только в настоящем, но и в будущем.