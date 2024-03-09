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Чому лабрадори завжди голодні та швидко гладшають: відповідь вчених

Ігор Романько

Ученые выяснили почему лабрадоры всегда хотят есть и быстро толстеют

Власники лабрадорів знають, як складно встояти перед їхніми благальними очима, коли вони просять їжу. Ця порода відома своїм апетитом, і дослідники нарешті з'ясували, чому.

Виявляється, лабрадори схильні до повноти через генетичну мутацію.Важливо пам'ятати, що генетика – це не вирок, пише life.pravda.com. Завдяки турботі та увазі власників лабрадори з цією мутацією можуть жити довгим і здоровим життям.

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Ця мутація впливає на два аспекти:

  • Підвищений апетит: Собаки з мутацією відчувають сильніший голод між годуваннями.
  • Зниження метаболізму: Ці собаки спалюють менше калорій у стані спокою.

Вчені з Кембриджського університету дослідили цю мутацію, названу POMC. Їхні дослідження показали, що:

  • 25% лабрадорів мають цю мутацію.
  • Собаки з мутацією:
    • Більше зосереджені на їжі.
    • Спалюють на 25% менше калорій.
    • Мають схильність до ожиріння.

Це не означає, що всі лабрадори з цією мутацією будуть товстими. Завдяки правильному харчуванню та фізичним вправам їм можна підтримувати здорову вагу.

Однак власникам лабрадорів важливо знати про цю генетичну особливість. Їм рекомендується:

  • Контролювати розмір порцій.
  • Забезпечувати собакам достатньо фізичних навантажень.
  • Слідкувати за вагою собаки.

Дослідження також показало, що мутація POMC може призвести до зниження артеріального тиску у лабрадорів.

Ось кілька додаткових порад для власників лабрадорів:

  • Годуйте собаку якісним кормом.
  • Розбийте денну норму корму на кілька невеликих порцій.
  • Не дайте собаці їсти зі столу.
  • Запропонуйте собаці альтернативні способи отримати їжу, наприклад, іграшки-головоломки.
  • Регулярно водіть собаку на прогулянки та грайте з нею.

Дотримуючись цих порад, ви зможете допомогти вашому лабрадору залишатися здоровим і щасливим.

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