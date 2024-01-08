Чому коти божеволіють під час дощу, або весь час сплять: просте пояснення

Дощові дні можуть бути одними з найскладніших для власників котів. Їхні котячі друзі можуть поводитися нехарактерно, стаючи гіперактивними, ховаючися або проявляючи інші дивні ознаки поведінки.

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Фахівці виявили, що існує кілька причин, чому коти так реагують на дощ. Як пише AskMyCats, дощ може посилити природні інстинкти полювання кота. Коли йде дощ, дрібні тварини, такі як миші та птахи, часто виходять зі своїх схованок, що може призвести до того, що коти стануть більш активними та збудженими.

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По-друге, дощ може вплинути на відчуття кота. Зміна атмосферного тиску та звук крапель дощу, що падають на дах, можуть бути стресовими для деяких котів.

По-третє, дощ може викликати тривогу у кота. Незнайомий звук і запах дощу можуть викликати у кота відчуття небезпеки або невідомості, що може призвести до того, що він стане збудженим або скритим.

Ще одна теорія полягає в тому, що дощ може просто бути дратівливим для котів. Незнайомий звук і запах дощу можуть бути надто сильними для деяких котів. Це може призвести до того, що вони будуть намагатися ховатися, або навпаки – не вилазити з ліжка.

Незалежно від причини, власники котів можуть допомогти своїм вихованцям впоратися з дощем, забезпечивши їм безпечне і комфортне місце в приміщенні. Також важливо давати їм достатньо фізичних вправ, щоб вони не нудьгували й не були занепокоєні.

Чи можуть коти передбачати погоду

Фахівці вважають, що коти реагують на можливу зміну погоди, оскільки мають гостріші почуття. Падіння атмосферного тиску перед дощем відчуває їхнє внутрішнє вухо. Висока чутливість до запахів і звуків допомагає кішці почути грозу за багато кілометрів або металевий запах блискавок.

Раніше фахівці назвали речі, які ненавидять коти, тож власникам пухнастих треба знати про це, аби не дратувати тварину.

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