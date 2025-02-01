Чому коти не люблять, коли їм гладять живіт: цікаві факти про пухнастих улюбленців

Коли собака перевертається на спину, висунувши язик, і з нетерпінням чекає, щоб господар погладив їй живіт, кіт у подібній ситуації, швидше за все, відповість укусами та випущеними кігтями. Чому ж такі звичні пестощі викликають у цих тварин абсолютно різні реакції?

Собаки насолоджуються погладжуванням живота з кількох причин, повідомляє Ukr.Media.

По-перше, це приносить їм фізичне задоволення. У собак, як і в інших ссавців, є спеціальні нейрони, які реагують на стимуляцію волосяних фолікулів, викликаючи приємні відчуття.

По-друге, це нагадує їм важливий елемент соціальної взаємодії. Собаки дуже чутливі до дотиків, і коли вони перевертаються на спину, оголюючи живіт, це демонструє довіру до людини, яку вони сприймають як члена своєї "зграї".

Крім того, масаж живота не лише заспокоює тварину, а й позитивно впливає на її здоров’я – дослідження показують, що такі погладжування можуть знижувати частоту серцевих скорочень і рівень стресу.

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Однак не всі собаки люблять, коли їх гладять по животу. Якщо тварина не проявляє ініціативи або агресивно реагує на дотики, краще не наполягати.

Коти ж, навпаки, часто не дозволяють гладити живіт з тих самих причин, через які собаки це люблять. Їхні чутливі волосяні фолікули можуть бути легко перенасичені стимуляцією, тому навіть якщо спочатку кіт насолоджується погладжуванням, через кілька секунд він може раптово вкусити або подряпати руку.

Ще одна причина – інстинктивна захисна реакція. Живіт у котів – це найбільш вразлива частина тіла, адже під тонким шаром хутра та шкіри розташовані життєво важливі органи. Саме тому багато пухнастих улюбленців не схильні довіряти людині настільки, щоб дозволяти їй торкатися цієї зони.

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