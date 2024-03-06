Чому кішка перестала ходити у лоток: причини та шляхи вирішення

Людина, яка приймає у свій дім кошеня, зобов'язана навчити його користуватися лотком. Зазвичай з цим процесом не виникає жодних проблем. Проте, інколи трапляється ситуація, коли кіт відмовляється ходити в лоток, і це не просто так - він подає сигнал своєму господарю. Що робити, якщо кішка перестала ходити в лоток по-малому, підкаже УНІАН.

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Чому доросла кішка почала гадити де-завгодно - причини

За словами фахівців, якщо доросла кішка перестала ходити в лоток по-великому, це повинно насторожити, адже будь-які дивацтва в поведінці тварини сигналізують про наявність проблем. Основними з них є:

емоційний стрес та переживання;

поява нового запаху (наприклад, зміна наповнювача);

гормональний дисбаланс або статевий потяг;

захворювання кишечника та сечостатевих органів.

Тому, якщо кішка перестала ходити в лоток і гадить в інших місцях, краще показати її фахівцеві.

Чому кішка перестала ходити в лоток по-малому - основна причина

Слід зрозуміти, що це відбувається не через котячу "шкідливість" або характер. Проблема, чому кішка перестала ходити в лоток по-великому, криється в стані її здоров'я та проблемах, таких як:

хвороби нирок;

камені/пісок в сечовивідних шляхах.

Під час випорожнення кішка відчуває біль, що змушує її шукати більш комфортне місце для туалету.

Ще однією поширеною причиною, чому кішка після тічки перестала ходити в лоток, або чому кіт не ходить в лоток, а поруч, може бути статеве дозрівання. І якщо немає можливості задовольнити репродуктивну функцію, краще відвезти вихованця на кастрацію або стерилізацію.

Третя причина - поганий психологічний стан. Швидше за все, тварина не відчуває себе в безпеці, її щось лякає або насторожує.

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Як змусити кішку ходити в туалет в лоток - поради фахівців

Головне, що потрібно знати - знайомство тварини з лотком починається відразу після того, як ви її взяли додому.

Вибір лотка і наповнювача залежить від вас, а коту залишається лише звикнути до них. Фахівці радять вибрати звичайний лоток, яким тварина зможе користуватися без складнощів. Ставити туалет потрібно в доступному для нього місці, але тільки не біля котячих мисок з їжею.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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