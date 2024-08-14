Чому грошове дерево втрачає листя: як вирішити проблему

Товстянка, або грошове дерево, – популярна кімнатна рослина, яка цінується за свою невибагливість. Однак, навіть ця рослина може захворіти і втратити свій привабливий вигляд. Найчастіша проблема, з якою стикаються власники грошових дерев – це опадання листя. Давайте розберемося, чому так відбувається і як врятувати свою рослину. Про це пише Новини.Live.

Чому грошове дерево скидає листя?

Існує кілька основних причин, через які товстянка може втрачати листя:

Неправильний полив: Занадто часте або, навпаки, недостатнє поливання призводить до загнивання коренів або пересихання ґрунту.

Занадто часте або, навпаки, недостатнє поливання призводить до загнивання коренів або пересихання ґрунту. Неякісний ґрунт: Занадто щільний або важкий ґрунт не дозволяє корінням дихати і отримувати необхідні поживні речовини.

Занадто щільний або важкий ґрунт не дозволяє корінням дихати і отримувати необхідні поживні речовини. Недостатнє освітлення: Брак світла призводить до витягування стебел і опадання листя.

Прямі сонячні промені: Тривале перебування під прямими сонячними променями може викликати опіки листя.

Тривале перебування під прямими сонячними променями може викликати опіки листя. Низька вологість повітря: Сухе повітря в приміщенні негативно впливає на стан рослини.

Сухе повітря в приміщенні негативно впливає на стан рослини. Шкідники: Шкідливі комахи можуть пошкоджувати листя і коріння товстянки.

Шкідливі комахи можуть пошкоджувати листя і коріння товстянки. Стрес: Пересадка, зміна місця розташування, протяги можуть викликати стрес у рослини і призвести до опадання листя.

Як врятувати грошове дерево?

Правильний полив: Поливайте товстянку помірно, коли верхній шар ґрунту підсохне. Взимку полив скорочують.

Поливайте товстянку помірно, коли верхній шар ґрунту підсохне. Взимку полив скорочують. Якісний ґрунт: Використовуйте спеціальний ґрунт для сукулентів або самостійно приготуйте суміш з дернової землі, піску і листової землі.

Використовуйте спеціальний ґрунт для сукулентів або самостійно приготуйте суміш з дернової землі, піску і листової землі. Оптимальне освітлення: Розмістіть грошове дерево в світлому місці, але захищайте від прямих сонячних променів.

Розмістіть грошове дерево в світлому місці, але захищайте від прямих сонячних променів. Підживлення: В період активного росту (весна-літо) підгодовуйте товстянку спеціальними добривами для сукулентів.

Пересадка: Пересаджуйте рослину тільки в міру необхідності, коли горщик стане малим.

Пересаджуйте рослину тільки в міру необхідності, коли горщик стане малим. Захист від шкідників: Регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників і при необхідності обробіть її інсектицидами.

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Профілактика хвороб грошового дерева:

Забезпечте рослині правильний догляд.

Регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників і хвороб.

Проводьте профілактичні обробки від шкідників.

Не переставляйте рослину з місця на місце без необхідності.

Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за грошовим деревом.

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