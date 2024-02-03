Чому грошове дерево скидає листя та як цьому зарадити: корисні поради
Кімнатні рослини, й товстянка (красула) не виняток, потребують особливого догляду в період між зимою та весною. Іноді в цей час вони втрачають листя – від одного до кількох з певною регулярністю. Це природне явище, яке не повинне викликати занепокоєння. Проте, якщо листопад стає масовим, слід негайно вживати заходів. Про це пише Telegraf.
Чому у грошового дерева опадає листя?
Найчастіше це пов'язано з двома причинами:
- Недостатній полив: Листя втрачає "соковитість", сохне та відмирає.
- Надмірний полив: Коріння починають гнити, і товстянка не може вбирати вологу. На листі можуть з'явитися білясті цятки, після чого воно опадає.
Як часто поливати грошове дерево?
Влітку рекомендується поливати товстянку рідко, але рясно. Якщо після поливу в піддоні збирається вода на сантиметр – це вже надмірно. Потрібно стежити, щоб земляна грудка, що утворюється з розвиненою кореневою системою грошового дерева, добре просихала.
Оптимальний режим поливу:
- У посушливе літо – раз на тиждень.
- У дощове – раз на два тижні.
Взимку товстянці достатньо отримувати воду раз на 3-4 тижні. Перевіряйте землю – вона має майже повністю просохнути між поливами.
Як врятувати грошове дерево?
Якщо рослина втрачає листя через нестачу води:
- Скоригуйте графік поливу: Не заливайте рослину, краще зволожуйте землю меншими дозами, але частіше.
- Пересадіть товстянку:
- Акуратно витягніть її з горщика.
- Обережно стрясіть землю з коріння.
- Залиште на деякий час, поки земляна грудка не просохне.
Не застосовуйте силу, знімайте за один раз стільки землі, скільки відходить природним шляхом.
Після огляду коріння:
- Видаліть ті, що підгнили.
- Підсушіть.
- Помістіть рослину в горщик,присипавши свіжим ґрунтом.
- Дотримуйтесь режиму помірного поливу.
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Якщо листя опадає через надмірний полив:
- Пересадіть товстянку, як описано вище, ретельно видаливши гнилі коріння.
- Використовуйте горщик з дренажними отворами.
- Поливайте рослину лише після того, як земля повністю просохне.
- Не використовуйте стимулятори росту,якщо ви не впевнені в причині опадання листя.
- Забезпечте товстянці достатнє освітлення, але не допускайте попадання прямих сонячних променів.
- Підтримуйте оптимальну температуру в приміщенні: 18-25°C влітку і 10-15°C взимку.
Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за грошовим деревом.
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