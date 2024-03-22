Чому, чим успішніша людина, тим більше її критикують

БЛОГ

Відео дня

Цікава тенденція простежується, чим успішніша людина, тим більшій критиці та обговоренню він схильний.

Люди витончуються у своїх фантазіях про успішних людей, приписують їм неймовірне. Скільки критики та засудження доводиться витримувати успішній людині.

Чому ж так складно витримувати чийсь успіх? Тому, що заздрість неможливо контролювати, визнавати, якщо ти з собою не в діалозі. Якщо людина не здатна визнати, що вона заздрить, теж хоче так, то все, що їй залишається, це "лити бруд", знецінювати, обговорювати та засуджувати.

Але чому важливо визнати свою заздрість? Тому що це ваш ресурс для саморозвитку.

Завжди є вибір: жити та отруювати свою особистість думками. Або, виявивши заздрість, можна намітити чого прагнути і якими способами. Розвиватися та рухатися вперед.

Адже засуджуючи чужий успіх, ви витрачаєте порожній час і тоді ви почуваєтеся дискомфортно. А діючи ваше життя наповнюється новими смислами, цілями, мотивацією і боротьбою. Тобто вона вирує.

Не витрачайте свій час на чужих людей марно, а інвестуйте тільки в себе.