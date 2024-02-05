Чому агресивне вмивання шкодить шкірі: відповідь здивує
Багато людей з жирною шкірою обличчя вважають, що їм потрібно інтенсивно очищати її, щоб видалити надлишки шкірного сала. Проте, дерматологи попереджають, що таке агресивне вмивання "до скрипу" може мати зворотний ефект і лише посилити проблеми. Про це пише УНІАН.
Чому ж не можна вмиватися "до скрипу"?
- Порушення pH-балансу: Агресивні очищувальні засоби можуть порушити природний pH-баланс шкіри, що призведе до подразнення, сухості та почервоніння.
- Знищення захисного бар'єру: Шкіра має захисний ліпідний шар, який оберігає її від шкідливих факторів навколишнього середовища.Агресивне вмивання руйнує цей бар'єр, роблячи шкіру більш вразливою.
- Стимуляція вироблення шкірного сала: Видаляючи захисний бар'єр, ви стимулюєте сальні залози до ще більшого вироблення шкірного сала. Це може призвести до посилення жирності шкіри та появи нових висипань.
Читайте також: Як зберегти молодість шкіри і завжди виглядати чудово
Що ж робити?
- Вибирайте делікатні очищувальні засоби: Для жирної шкіри підходять м'які гелі або пінки без сульфатів та інших агресивних компонентів.
- Не вмивайтеся занадто часто:Достатньо вмиватися двічі на день – вранці та ввечері.
- Зволожуйте шкіру: Після вмивання обов'язково наносите на обличчя зволожуючий крем. Це допоможе відновити pH-баланс та захистити шкіру від сухості.
- Використовуйте сонцезахисний крем:Ультрафіолетове випромінювання може стимулювати вироблення шкірного сала. Тому важливо використовувати сонцезахисний крем з SPF не менше 30 щодня.
- Зверніться до дерматолога: Якщо у вас є проблеми з жирною шкірою,рекомендується звернутися до дерматолога. Лікар допоможе вам підібрати правильний догляд за шкірою та призначить лікування, яке допоможе нормалізувати вироблення шкірного сала.
Пам'ятайте:
- Делікатне очищення, зволоження та захист від сонця – це основа догляду за жирною шкірою.
- Агресивне вмивання "до скрипу" може лише посилити проблеми.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свою шкіру сяючою та ніжною.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!