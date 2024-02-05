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Чому агресивне вмивання шкодить шкірі: відповідь здивує

Ціхоцька Марія

Чому агресивне вмивання шкодить шкірі: відповідь здивує

Багато людей з жирною шкірою обличчя вважають, що їм потрібно інтенсивно очищати її, щоб видалити надлишки шкірного сала. Проте, дерматологи попереджають, що таке агресивне вмивання "до скрипу" може мати зворотний ефект і лише посилити проблеми. Про це пише УНІАН.

Чому ж не можна вмиватися "до скрипу"?

  • Порушення pH-балансу: Агресивні очищувальні засоби можуть порушити природний pH-баланс шкіри, що призведе до подразнення, сухості та почервоніння.
  • Знищення захисного бар'єру: Шкіра має захисний ліпідний шар, який оберігає її від шкідливих факторів навколишнього середовища.Агресивне вмивання руйнує цей бар'єр, роблячи шкіру більш вразливою.
  • Стимуляція вироблення шкірного сала: Видаляючи захисний бар'єр, ви стимулюєте сальні залози до ще більшого вироблення шкірного сала. Це може призвести до посилення жирності шкіри та появи нових висипань.

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Що ж робити?

  • Вибирайте делікатні очищувальні засоби: Для жирної шкіри підходять м'які гелі або пінки без сульфатів та інших агресивних компонентів.
  • Не вмивайтеся занадто часто:Достатньо вмиватися двічі на день – вранці та ввечері.
  • Зволожуйте шкіру: Після вмивання обов'язково наносите на обличчя зволожуючий крем. Це допоможе відновити pH-баланс та захистити шкіру від сухості.
  • Використовуйте сонцезахисний крем:Ультрафіолетове випромінювання може стимулювати вироблення шкірного сала. Тому важливо використовувати сонцезахисний крем з SPF не менше 30 щодня.
  • Зверніться до дерматолога: Якщо у вас є проблеми з жирною шкірою,рекомендується звернутися до дерматолога. Лікар допоможе вам підібрати правильний догляд за шкірою та призначить лікування, яке допоможе нормалізувати вироблення шкірного сала.

Пам'ятайте:

  • Делікатне очищення, зволоження та захист від сонця – це основа догляду за жирною шкірою.
  • Агресивне вмивання "до скрипу" може лише посилити проблеми.

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Суспільство