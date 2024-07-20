На смак як цукати: рецепт оригінального варення з яблук
Мріяєте про смачний та ароматний десерт, який нагадає про літні дні навіть у морозну зиму? Тоді вам обов'язково сподобається це яблучне варення!
Автори популярного українського Instahgram-блогу bubochka.in.ua поділилися рецептом, який допоможе вам зберегти шматочок літа на цілу зиму.
Інгредієнти:
- 1 кг яблук (краще солодких та ароматних)
- 3/4 склянки цукру
- Сік одного лимона
- 1 ч. л. кориці (за бажанням)
Приготування:
- Яблука ретельно помийте, очистіть від шкірки та насіння. Наріжте на невеликі шматочки.
- У великій каструлі з'єднайте яблука, цукор, лимонний сік та корицю.
- Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Зменшіть вогонь і тушкуйте варення протягом 30-40 хвилин, періодично помішуючи, доки яблука не стануть м'якими, а сироп не загусне.
- Готове варення зніміть з вогню і розлийте по стерилізованих банках.
- Щільно закрийте кришками і переверніть банки догори дном, щоб вони повністю охололи.
Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.
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