Плоди будуть величезні: чим підживлювати помідори

Щоб виростити міцні кущі помідорів і зібрати багатий урожай, важливо правильно підживлювати рослини на всіх етапах їхнього розвитку. Починаючи з моменту пікірування, коли розсаду пересаджують у більші ємності або у відкритий ґрунт, томати особливо потребують азотного живлення.

Після цього кроку варто полити їх розчином карбаміду або нашатирного спирту — це стимулює формування сильної кореневої системи та активний ріст листя. Такий полив рекомендують проводити раз на тиждень, але обережно, щоб не допустити перенасичення азотом, яке може гальмувати появу плодів. Про це пише РБК.

Після висадки у відкритий ґрунт рослинам потрібно допомогти адаптуватися. У цьому періоді добре працюють натуральні засоби: наприклад, настій коров’яку, який готують шляхом розведення гною у воді. Якщо немає коров’яку, можна скористатися пташиним послідом, який теж є ефективним джерелом поживних речовин. Додатково позитивний вплив має настій із подрібненої кропиви, який після двотижневого настоювання доповнюють деревною золою. Такий склад збагачує ґрунт калієм, кальцієм та іншими мікроелементами, корисними для росту.

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У період цвітіння помідори особливо потребують фосфору та калію, які впливають на формування бутонів і майбутніх плодів. У цей час можна скористатися розчином суперфосфату або сульфату калію. Як природну альтернативу іноді застосовують дріжджовий настій, що активізує процеси цвітіння та підтримує загальний тонус рослини. Такий розчин готують, розчиняючи дріжджі з цукром у теплій воді, і застосовують приблизно раз на десять днів.

Коли на кущах з’являються зав’язі, рослинам уже потрібні речовини, які впливають на якість плодів — зокрема калій і кальцій. Тут знову стане в пригоді зольний настій, який готують, настоюючи склянку золи у відрі води. Також ефективним є розчин монофосфату калію, що швидко засвоюється. Такі підживлення рекомендують чергувати — органічні з мінеральними — приблизно кожні два тижні.

Грамотно організоване живлення помідорів не лише покращує смакові якості врожаю, але й сприяє збільшенню розміру плодів і продовженню терміну їх зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати ослаблену розсаду огірків та помідорів.

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