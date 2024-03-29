Поживні хлібці без глютену

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Корисні хлібці, які готуються на рисовому борошні. Відмінна ідея для тих, хто не переносить глютен, або якщо просто хочеться урізноманітнити свій раціон. Хлібці без глютену смачні та поживні.

ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ

170 мл води

1/2 ч. л. солі

5 гр цукру (1 ч. л.)

100 гр рисового борошна

100 гр насіння соняшника

50 гр насіння льону

25 гр білого кунжуту

25 гр чорного кунжуту

40 гр кокосової олії

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Розчиняємо у воді цукор та сіль.

Крок 2

Додаємо рисове борошно, перемішуємо віночком до однорідності. Додаємо кокосове масло - маса відразу стане більш гладкою.

Крок 3

Додаємо насіння льону, кунжут та насіння соняшника. Вимішуємо, щоб усе насіння розподілилося рівномірно.

Крок 4

Укладаємо масу на пергамент.

Крок 5

Накриваємо ще одним листом пергаменту і розкочуємо в пласт завтовшки 5-6 мм.

Крок 6

Знімаємо верхній пергамент, нарізаємо невеликими прямокутниками і випікаємо в розігрітій до 160 ° С духовці 20-25 хвилин.

Дуже важливо контролювати процес випікання, тому що насіння соняшнику може пригоріти. Понад 160 градусів краще не піднімати.