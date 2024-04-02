Пісні картопляні зрази з грибами

Картопляне тісто:

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1 кг картоплі (6-8 штук)

сіль

40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)

60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)

Грибна начинка:

300 г грибів (8-9 шт)

1 цибулина

сіль

перець

олія для смаження

манна крупа або сухарі для панірування

Приготуємо картопляне тісто:

Чистимо, ріжемо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.

З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл.

Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.

Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо.

Потім, вливаємо невеликими порціями бульйон і все ретельно перемішуємо.

Беремо шматочок тіста в руки, якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.

Приготуємо начинку:

Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії.

Додаємо сіль та перець, перемішуємо.

Знімаємо щ плити та відставляємо до охолодження.

Приготуємо картопляні зрази з грибами:

Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях.

Мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.

Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки.

Дайте охолонути їм та насолоджуйтесь.