Пір’я та кольорове хутро: названо 5 трендів зими – 2024
В цьому сезоні можна дивувати та захоплювати незвичними трендами – пір‘ям, кольоровим хутром та дублянками а-ля 90-ті. Як можна красиво стилізувати ці акценти підкаже Рвдіотрек.
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Кольорове хутро
Можна купити одяг повністю пошитий з хутра або акцентну річ з хутряними деталями. Також в моді - хутряні шапки. Одна умова: хутро має бути штучним.
Пташине пір‘я
Одягніть сукню чи спідницю з тканини, що створює ефект пташиного пір'я і ви – наймодніша дівчина на вечірці.
Краватка
Елегантно, строго та дуже гарно. Можете одягнути чорну краватку поверх білої сорочки або заправити низ краватки у штани чи спідницю.
Дублянка
Дублянки а-ля 20-річної давності знову в моді.
Оксамит
Для особливих подій обирайте костюми чи піджаки з оксамиту. Виглядає вишукано та дорого.
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