Пересаджування дерев узимку: чи безпечний цей процес
Пересаджування дерев узимку – це один зі способів озеленення саду або ділянки "на майбутнє". Однак чи безпечний цей процес?
Деякі садівники вважають, що посадка дерев у грудні не має негативного впливу. Особливо це стосується великих дерев, які сформувалися і мають розвинену кореневу систему.
У чому ж переваги посадки взимку, повідомив Телеграм-канал "Дача. Сад та город". Зазначається, що зима – це найкращий час для пересадки дерев із закритим корінням. Оскільки дерево в стані спокою, всі процеси в ньому сповільнюються. Тому пересадка взимку проходить ефективно.
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Пересадка взимку дорослих рослин дозволить навесні приділити більше часу дрібним рослинам. Пересаджувати взимку рекомендують дерева у віці 4-10 років, але можна спробувати пересадити й більш дорослі дерева.
Однак є і деякі обмеження при пересадці дерев у грудні:
- Проводити роботи потрібно в порівняно теплу пору. При сильному морозі гілки стають крихкими, що недобре при пересадці екземпляра.
- Посадочне місце готують заздалегідь: ґрунт розпушують і засипають сухим листям або вкривають іншим матеріалом для захисту від холоду.
- Посадковий матеріал має бути здоровий, із закритою кореневою системою.
Якщо ви вирішили пересадити дерево взимку, то дотримуйтесь цих порад, щоб убезпечити рослину.
Раніше садівники пояснили, які рослини треба обрізати у грудні.
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