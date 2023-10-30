Перемістіть ліжко, випийте гарячого та надягніть шкарпетки: Як засинати з комфортом без опалення

Рівно рік тому Україна зіткнулась з першим масовим ракетним ударом, спрямованим проти енергетичної інфраструктури країни. На жаль, ця загроза все ще актуальна, тож важливо бути готовими до можливих вимкнень електропостачання, особливо в осінньо-зимовий період.

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Це може призвести до проблем з опаленням, і, отже, важливо знати, як зберегти тепло вдома без електроенергії. Нижче наведені корисні поради, які допоможуть вам забезпечити комфортний сон і раціонально використовувати електроенергію, пише NV.ua.

Як зігрітися перед сном:

Перемістіть ліжко: Якщо ваше ліжко стоїть поруч з вікном або дверима, то холодне повітря може проникати через щілини. Навіть при наявності двошарових склопакетів у вікнах, холод все одно може заважати вашому сну. Якщо у вас є така можливість, перемістіть ліжко в тепліше місце, подалі від потоків холодного повітря. Це забезпечить вам більш комфортну ніч. Випийте теплої рідини перед сном: Перед сном, випийте гарячий чай, молоко, какао або інший ваш улюблений напій. Тепла рідина зігріє ваш організм зсередини, і ви відчуєте приплив тепла. Зменште проникнення холоду ззовні: Щоб зменшити проникнення холодного повітря з вулиці в приміщення, закрийте всі жалюзі або штори. Це запобіжить вхід холоду і не дозволить теплому повітрю покинути кімнату. Якщо є можливість, на короткий час увімкніть обігрівач, щоб розігріти кімнату і створити комфортну температуру для сну. Використовуйте грілку або пляшки: Якщо в вашому помешканні немає центрального опалення і немає можливості ввімкнути обігрівач, ви можете нагріти ліжко за допомогою простих засобів. Для цього підходять порожні пляшки об'ємом 1,5-2 літри. Наповніть пляшки гарячою водою і розмістіть їх під ковдрою. Вони поступово віддаватимуть тепло, нагріваючи ліжко зсередини. Таке ліжко забезпечить більший комфорт і сприятиме кращій циркуляції крові по всьому вашому тілу. Теплі шкарпетки: Відомо, що руки та ноги охолоджуються швидше, ніж інші частини тіла. Тому щоб забезпечити комфортний сон, важливо доглядати за ними. Тут допоможуть термошкарпетки, вовняні або ангорові шкарпетки, які допоможуть зберегти тепло і зробити ваш сон більш комфортним.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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