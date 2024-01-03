Пийте воду та прогуляйтесь: що робити при переїданні, щоб покращити свій стан

Часто трапляється так, що ми переїдаємо, особливо під час свят або інших урочистостей. Це може призвести до неприємних відчуттів, таких як нудота, здуття живота, розпирання, головний біль.

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Про це пише Web.MD.

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Щоб полегшити стан після переїдання, можна скористатися наступними порадами:

Прогуляйтеся. Легка прогулянка допоможе стимулювати травлення і вирівняти рівень цукру в крові.

Випийте воду. Чашка води після прийому їжі допоможе вашому організму позбутися зайвої солі, а також вбереже вас від закрепів.

Відмовтеся від газованої води.Газована вода може посилити дискомфорт, пов'язаний із розпиранням.

Сплануйте наступний прийом їжі. Не варто впадати у відчай, якщо ви сильно переборщили з калоріями. Просто наступного дня продовжуйте харчуватися, як зазвичай, пити достатньо води і дотримуватися звичного режиму.

Їжте повільно. Шлунку потрібно близько 20 хвилин, щоб повідомити мозку, що він повний. Якщо ви з'їли занадто багато за перші 10 хвилин, ви не дали своєму мозку можливості усвідомити це.

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