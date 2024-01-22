Вівсяний пиріг з яблуками та бананами: найкращий десерт для тих, хто на дієті
Вівсяний пиріг з бананами та яблуками.
Інгредієнти:⠀
3 банана⠀
1,5 яблука⠀
250 гр вівсяних пластівців⠀
За потреби можна додати 2-3 ч л меду (прим.: можна замінити на сироп стевії, головне пробувати на смак. Якщо стевії буде багато, може гірчити.) ⠀
Жменя волоських горіхів.⠀
Приготування:⠀
1. Банани порізати кружальцями ⠀
2. Додати мед, вівсянку, перемішати руками (банани при цьому стають однорідною масою).
3. Викласти у силіконову форму, зверху прикрасити тонко нарізаними яблуками та рубаними волоськими горіхами.⠀
4. Випікати 30 хвилин при 200 C.⠀
Смачного!⠀