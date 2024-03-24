Вівсяне пісне печиво за лічені хвилини: рецепт

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Улюблене вівсяне печиво можна приготувати за лічені хвилини! Це рецепт пісного печива, без яєць та вершкового масла - не лише під час посту, а й для тих, хто дотримується вегетаріанства.

ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ

100 гр вівсяних пластівців (швидкого приготування)

100 гр борошна

40 гр рослинної олії

50 мл апельсинового фрешу

50 гр цукру

5 гр розпушувача

50 гр чорного шоколаду

цедра 1 апельсину

сіль

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Пробиваємо вівсяні пластівці з борошном у кавомолці або комбайні з ножами до стану грубого борошна.

Крок 2

Додаємо цедру апельсина, сіль, розпушувач та цукор.

Крок 3

Шоколад топимо в мікрохвильовій печі або на паровій бані, з'єднуємо з рослинним маслом, додаємо теплий апельсиновий фреш.

Крок 4

Змішуємо сухі інгредієнти із мокрими.

Крок 5

Руки змащуємо олією, формуємо кульки розміром як великий волоський горіх.

Крок 6

Викладаємо на пергамент, трохи плескаємо, випікаємо при температурі 170 ° С 15-18 хвилин.