Відмовтеся від капучіно і вас здивує результат
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Я не проти кави, доведено, що вона в невеликих кількостях може бути навіть корисною.
Але…
Якщо говорити про каву чорну , то це 0 ккал і ніякого впливу на вагу. Хоча є виключення, якщо ви п’єте її і відчуваєте тревогу, яку потім заїдаєте, то це ще те запитання.
Поговоримо про солодку каву з молоком і цукром.
Навідміну від 0 ккал за день, тож і 0 ккал за рік.
У капучино, чи лате, чи якійсь ще каві - візьмемо 130 ккал / 1 шт
30 шт за місяць = 3900 ккал (що дорівнює 500 г жиру, якщо зверху норми споживання ккал за день)
1 капучино на день * 365 днів (рік) і отримуємо 47 тис 750 ккал додаткових, що дорівнюють 6 кг жиру.
Тож диявол в деталях як-то кажуть.
Змініть всього одну звичку і побачите результат за рік не в плюс, а в мінус.
За умов катастрофічного наростання проблеми ожиріння – має сенс!
Якщо ви не любите чорну каву і маскуєте її гіркий смак молоком, цукром, корицею, шоколадом, сиропом – може ви не любите каву??
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