Від яких молочних продуктів краще відмовитися
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Молоко – їжа не для дорослих. Частково це твердження можна вважати правдою, але насправді не так сумно.
⠀Навіть якщо ви вже вийшли з грудного віку, молочка може бути у вашому раціоні, якщо немає протипоказань:
⠀непереносимості (підтвердженої результатами лабораторних досліджень) та
- порушень вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу), виняток – пармезан.
⠀З молочних продуктів ми можемо сміливо вживати:⠀
- кефір, йогурт без солодких наповнювачів, ряжанка, айран
- сир нормальної жирності
- молоді сири (фета, моцарелла, адигейська, сулугуні, бринза)
- козиний сир
- витримані сири, пармезан
⠀Не рекомендую: плавлений сир, камамбер та брі, йогурти із солодким наповнювачем, солодкі сирки, знежирені молочні продукти.
⠀3 правила вживання молочних продуктів:
⠀1 день – один молочний продукт. Якщо на сніданок був сир, то протягом дня ми не повторюємо кисломолочні продукти.
⠀Не поєднуємо молочні продукти із солодким. Молочка – і так продукт із дуже високим інсуліновим індексом. Додаючи до них ще й варення, мед, фрукти, ми перетворюємо страву на інсулінову бомбу.
⠀Через високий інсуліновий індекс молочні продукти краще вживати до 15:00.
⠀Звертаємо увагу на розмір порції:
⠀Денна порція для сиру - 100 г,
кисломолочний напій - 200-300 г,
тверді сири - 30-50 г.
⠀Не бійтеся молочних продуктів, але вживайте їх правильно!