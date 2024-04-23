Від цього залежить здоров‘я вашого волосся: як правильно чистити гребінці

Щоб ваше волосся було здоровим і сяючим, важливо не лише правильно його доглядати, але й регулярно чистити інструменти, які ви використовуєте для розчісування. Для дерев'яних щіток використовуйте якомога менше води, щоб не пошкодити дерево. Швидко вимийте та висушіть дерев'яну щітку, щоб вона не розбухла та регулярно дезінфікуйте щітки та гребінці, щоб усунути бактерії та грибки. Не діліться своїми щітками та гребінцями з іншими людьми. Про це пише Главред.

Ось покрокова інструкція, як правильно чистити щітки та гребінці для волосся:

Видаліть волосся:

Це перший і найважливіший крок. Використовуйте гребінець з широкими зубцями, щоб видалити сплутане волосся зі щітки. Також можна використовувати ножиці, щоб акуратно підрізати волосся, яке застрягло між щетинками.

Приготуйте мильний розчин:

Наповніть миску теплою водою і додайте трохи шампуню або рідкого мила. Перемішайте, щоб утворилася піна.

Замочіть щітку або гребінець:

Занурте щітку або гребінець у мильний розчин на 3-4 хвилини. Це допоможе розм'якшити бруд і жир, що накопичилися.

Очистіть щетинки:

Якщо на щітці є сильне забруднення, використовуйте стару зубну щітку, щоб акуратно протерти щетинки між ними. Не використовуйте жорсткі щітки або абразивні засоби, адже це може пошкодити щетинки.

Промийте щітку або гребінець:

Промийте щітку або гребінець під проточною водою, щоб видалити всі залишки мила.

Висушіть щітку або гребінець:

Не кладіть мокру щітку або гребінець на рушник. Замість цього струсіть її, щоб видалити зайву воду, а потім поставте сушитися на чисту тканину. Дайте щітці або гребінцю повністю висохнути на повітрі перед використанням.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете підтримувати свої щітки та гребінці для волосся в чистоті, а ваше волосся буде здоровим і сяючим.

Нагадаємо, ми вже писали, чим відрізняється гребінець від щітки.

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