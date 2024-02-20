Від цього залежить здоров‘я вашого волосся: як правильно чистити гребінці

Напевно, ви не раз запитували себе, як правильно доглядати за щітками та гребінцями для волосся. Адже ці предмети щоденного вжитку можуть накопичувати бруд та величезну кількість волосся.

Відео дня

Тому дуже важливо регулярно проводити їх гігієнічне чищення та дезінфекцію для здоров’я і краси ваших локонів. При цьому варто враховувати матеріал щітки. Про це пише Главред.

Як мити щітки

Видаліть волосся. Спочатку за допомогою зубочисток, олівців чи інших вузьких предметів витягніть затримані пасма. Вимийте у милі. Наповніть ємність теплою водою з додаванням шампуню чи звичайного мила. Занурте щітку на 3-4 хвилини, за потреби ніжно потерши між щетиною чистою зубною щіткою. Сполосніть та висушіть. Ретельно промийте прилад під струменем води, щоб видалити мильні сліди. Після цього насухо витріть м’якою тканиною, струсіть над раковиною.

Читайте також: Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: топ-2 лайфхаки

Особливості дерев’яних щіток

Для дерев’яних виробів дотримуйтесь додаткових правил, аби уникнути пошкоджень:

Використовуйте мінімум води і мийних засобів.

Швидше витирайте насухо після чищення.

Як дезінфікувати

Ефективно продезінфікувати щітки та гребінці допоможе нашатирний спирт – змішайте 1/4 склянки спирту та 1 склянку води. Також підійде оцтова вода (1:1) з витримкою до 30 хвилин.

Отож, дотримуючись цих простих рекомендацій, ви забезпечите належну гігієну своїх приладів для догляду за волоссям.

Нагадаємо, ми вже писали, в чому різниці між гребінцем та щіткою для волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!