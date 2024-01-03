Залишатимуться свіжими довше: як правильно зберігати салати після свят
Свіжоприготовлені салати - це смачний і корисний варіант для святкового столу. Однак, щоб вони залишалися свіжими і апетитними протягом декількох днів, необхідно дотримуватися деяких правил.
Про це пише Telegraf.
Не додавайте заправки перед зберіганням
Заправка може призвести до в'янення зелені в салаті. Тому її краще зберігати окремо і додавати безпосередньо перед подачею.
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Використовуйте свіжі інгредієнти
Свіжа зелень - це запорука свіжого салату. Тому вибирайте її ретельно, враховуючи терміни придатності. Крім того, можна додати в салат тверді овочі, які також допоможуть зберегти його свіжість.
Зберігайте салати в холодильнику
Найкраще місце для зберігання салатів - це нижня полиця холодильника. Там температура повітря найнижча, що запобігає в'яненню інгредієнтів.
Додаткові поради
- Перед зберіганням салату дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Якщо ви готуєте салат із майонезом, краще додати його в окрему ємність і зберігати в холодильнику.
Нагадаємо, дієтологи дали поради, як полюбити салати.
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