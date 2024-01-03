Залишатимуться свіжими довше: як правильно зберігати салати після свят

Свіжоприготовлені салати - це смачний і корисний варіант для святкового столу. Однак, щоб вони залишалися свіжими і апетитними протягом декількох днів, необхідно дотримуватися деяких правил.

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Про це пише Telegraf.

Не додавайте заправки перед зберіганням

Заправка може призвести до в'янення зелені в салаті. Тому її краще зберігати окремо і додавати безпосередньо перед подачею.

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Використовуйте свіжі інгредієнти

Свіжа зелень - це запорука свіжого салату. Тому вибирайте її ретельно, враховуючи терміни придатності. Крім того, можна додати в салат тверді овочі, які також допоможуть зберегти його свіжість.

Зберігайте салати в холодильнику

Найкраще місце для зберігання салатів - це нижня полиця холодильника. Там температура повітря найнижча, що запобігає в'яненню інгредієнтів.

Додаткові поради

Перед зберіганням салату дайте йому охолонути до кімнатної температури.

Якщо ви готуєте салат із майонезом, краще додати його в окрему ємність і зберігати в холодильнику.

Нагадаємо, дієтологи дали поради, як полюбити салати.

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