Зупиніть нашестя равликів на городі: п'ять натуральних засобів позбутися шкідників

Слимаків і равликів ненавидять будь-які городники та садівники. Ці шкідники поїдають соковите листя та пагони молодих рослин. Вони можуть також поїдати ягоди та фрукти.

Найчастіше равлики та слимаки шкодять таким городнім культурам: базилік, капуста, квасоля, салат, ревінь, морква, кольрабі та листова капуста. Хімічні репеленти у боротьбі з равликами можуть зашкодити як домашнім тваринам, так і вашим рослинам, тому краще обирати народні методи.

Фахівці з santeplusmag.com пропонують висаджувати на городі й у саду рослини, які відлякують равликів і слимаків: це розмарин, лаванда, шавлія, настурція, бегонія та герань. Проте, якщо висаджувати вже щось запізно, можна скористатися підручними засобами у боротьбі зі шкідниками.

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Як позбутися равликів у саду: ефективні методи

Встановлення бар'єрів. Равлики не люблять мідь, тому можна оточити рослини мідним дротом. Також можна використовувати попіл, яєчну шкаралупу, гравій, пісок, тирсу або кавову гущу.

Використання мила. Обприскування милом з мильних горіхів навколо рослин допоможе позбутися шкідників.

Апельсинові кірки. Розкидайте їх навколо рослин увечері, і зранку знайдете равликів поруч, що полегшить їх збирання.

Часник. Його запах відлякує шкідників. Для цього приготуйте мацерацію з подрібнених зубчиків часнику, яку можна використовувати для обприскування рослин.

Сіль. Використовуйте солону воду для обприскування місць, де найбільше скупчуються равлики, але обережно, щоб не нашкодити рослинам. Потрібно взяти 30 г кухонної солі та розчинити у 1/2 л теплої води. Добре перемішайте розчин та розбризкуйте його в місцях, які найчастіше відвідують молюски. Виконуйте цю обробку ввечері або рано вранці.

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