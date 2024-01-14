Помилки під час протирання екрана телевізора: що заборонено робити

Неправильний догляд під час прибирання за телевізором може призвести до появи неприємних подряпин та розводів. Зокрема, існують дві поширені помилки, з якими ви можете зіткнутися під час протирання його екрана.

Відео дня

Про це повідомило видання NV. Зокрема, правильний догляд за телевізором може продовжити його службу

Перша помилка полягає у використанні засобів для прибирання поверхонь, які мають у складі аміак та інші активні речовини. Ці речовини можуть нашкодити спеціальному покриттю екрана, тому варто уникати їх використання та перейти на менш агресивні альтернативи.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Друга поширена помилка полягає в протиранні екрана паперовими рушниками або серветками. Ці матеріали містять мікроскопічні часточки, які залишають подряпини на поверхні екрана. Варто відмовитися від їх використання та замість цього обрати мікрофіброві серветки.

Також існує альтернативний метод догляду за екраном телевізора, який полягає в протиранні його дистильованою водою та серветкою з мікрофібри. Проте при видаленні складних забруднень потрібно додати кілька крапель миючого засобу до дистильованої води. Важливо уникати потрапляння води в вентиляційні отвори телевізора.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!