Осінній догляд за трояндами: 6 речей, які обов'язково необхідно зробити

Восени трояндам необхідний особливий догляд, щоб забезпечити їхню підготовку до зимового періоду. Це допоможе рослинам успішно пережити холод і рясно зацвісти наступного сезону.

Команда UAportla спільно з ТСН ділиться порадами, що слід зробити восени, аби кущі троянд залишалися здоровими та наступного року тішили своїм пишним цвітінням.

Як правильно доглядати за кущами троянд восени

1. Зупинити період активного росту. Восени необхідно зменшити полив, адже кущі можуть продовжувати ріст, випускаючи нове листя і бутони. Крім того, варто припинити розпушування ґрунту, а також утриматися від прищеплення бутонів та молодих пагонів.

2. Забезпечити рослинам підживлення без азотних добрив. Восени ріст кущів сповільнюється, оскільки квіти готуються до зимівлі, а добрива з азотом стимулюють утворення нових листків і бутонів. Це може призвести до того, що в холодну пору рослина замерзне або стане вразливою до шкідників. Для підживлення варто використовувати добрива з калієм та фосфором, які допомагають зміцнити стійкість рослини до холоду та захворювань. Підживлення слід припинити за шість тижнів до настання морозів.

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3. Прибрати територію навколо троянд. На місці, де ростуть трояндові кущі, необхідно видалити всі бур'яни та опале листя, а також очистити стебла від залишків листя. Це допоможе запобігти поширенню шкідників і хвороботворних мікроорганізмів, які зимують у ґрунті та знову з'являються навесні, пошкоджуючи кущі. Особливу увагу слід приділити листям з ознаками плісняви, плям або іржі, оскільки вони можуть стати джерелом хвороб у наступному сезоні.

4. Осіннє обрізання кущів. Після початку нічних заморозків слід виконати санітарну обрізку кущів. Видаліть усі бутони та листя, обріжте слабкі пагони і ті, що ростуть усередину куща. Крім того, необхідно прибрати зайву поросль і підрізати надмірно довгі гілки. Обрізку варто проводити поступово, не за один раз. До настання морозів на кущі має залишитися 3-5 міцних пагонів із чотирма добре розвиненими бруньками. Робити обрізання слід у суху, безвітряну погоду.

5. Мульчування троянд. Щоб кущі добре пережили зиму, товстий шар мульчі захистить їхнє коріння від температурних коливань. Це особливо важливо для щеплених троянд, чия коренева система більш вразлива до холоду. Найкращий час для цього – друга половина жовтня. Ідеальний варіант мульчі – компост, який не тільки захистить, але й збагачує ґрунт поживними речовинами.

6. Підготовка троянд до зими. Кущі слід вкривати, коли температура досягне нуля. Найкращий час для цього – кінець листопада. Потрібно встановити дуги або інші опори, щоб тримати утеплювач на місці. Це дозволить вберегти троянди від замерзання та від випрівання.

Нагадаємо, раніше UAportlal розповідав, як правильно висаджувати троянди восени, щоб вони вкоренились до холодів.

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