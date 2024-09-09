Осінній тренд 2024: наймодніші джинси, що завжди залишаються актуальними

Джинси – це бездоганний вибір для будь-якого стилю та сезону. Вони відзначаються практичністю та універсальністю, пасуючи практично до будь-якого вбрання. Цей одяг зручний, стильний та легкий.

Джинси підходять для роботи, прогулянки, вечірки, а також ділової зустрічі чи подорожі. Саме тому вони так популярні серед модниць у всьому світі. Команда UAportal спільно з ТСН розповідають, які моделі джинсових штанів будуть на вершині модних тенденцій восени 2024 року.

Широкі джинси з високою посадкою

Ці джинси вже кілька років залишаються на піку модних трендів і не планують втрачати свою популярність. Є різні варіанти цих моделей: кюлоти, палацо, а також широкі штани у чоловічому стилі. Такий фасон відмінно підкреслює фігуру, робить акцент на талії та візуально подовжує ноги. Широкі джинси також допоможуть приховати зайві кілограми, якщо це необхідно.

Бегі-джинси

Ці джинси також відрізняються широким кроєм, мають середню або низьку посадку та мішкуватий вигляд. Їхній невимушений стиль додає образу легкої недбалості та трохи зухвалості. Це чудовий вибір для повсякденних прогулянок. Їх можна поєднувати з водолазками, короткими топами або світшотами.

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Прямі джинси

Ця модель джинсів підходить будь-якій жінці, незалежно від віку чи типу фігури. Прямі джинси є відмінною базою для як повсякденного, так і ділового стилю. Якщо додати до них блейзер, то цей образ стане чудовим вибором для вечірки або романтичної зустрічі. У цьому сезоні особливо популярні прямі джинси класичного синього кольору без зайвого декору.

Джинси-кльош

Ця модель джинсів зараз також на вершині популярності. Вона стала справжнім хітом, який повернувся у моду у 2023 році й залишиться актуальним ще кілька сезонів. Тому можна сміливо носити ці джинси-кльош наступні п'ять років, не хвилюючись, що вони втратять свою актуальність. Цей фасон – улюблений вибір французьких модниць, оскільки дозволяє створювати стильні та елегантні образи для будь-якої ситуації. Найкраще їх поєднувати з взуттям на підборах і додати коричневий шкіряний ремінь для завершення образу.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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