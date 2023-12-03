Орхідеї ніколи не розквітнуть, якщо допускатися цих помилок

Орхідеї обожнюють за їх приголомшливе цвітіння. Однак ці рослини відомі неабиякою вибагливістю в догляді.

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Експерт із кімнатних рослин поділилася кількома поширеними помилками, яких слід уникати. Вони не дають орхідеї розквітнути, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, орхідеї слід пересаджувати в горщики щороку, щоб вони могли продовжувати цвісти. Якщо коріння здається тугим і заплутаним або ви помітили білі коріння, що ростуть з контейнера, можливо, настав час пересадити.

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Іншою ознакою того, що орхідею варто пересадити є гниття коріння. Корінці можуть ставати м’якими і коричневими, оскільки це може бути ознакою того, що компост більше не стікає ефективно. Під час пересадки використовуйте чисті гострі ножиці, оскільки орхідеї сприйнятливі до хвороб, тому важливо переконатися, що інструменти стерилізовані.

Орхідеї дуже сприйнятливі до кореневої гнилі, тому вони загинуть, якщо їм дозволити сидіти у вологій суміші для горщиків. Подібним чином коріння може зморщитися і засохнути, якщо умови занадто сухі. Щоб запобігти надмірному або недостатньому поливу, завжди спочатку перевіряйте вологість компосту.

Більшість орхідей процвітають при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальні протягом більшої частини року.

Раніше експерти назвали головні помилки у догляді, які "вбивають" орхідеї.

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