Досвідчений садівник розповів, чи потрібно обрізати плодові дерева в грудні

Зимова обрізка плодових дерев – це важлива процедура, яка може позитивно вплинути на урожайність і здоров'я рослин. Однак чи можна проводити обрізку взимку, і якщо так, то коли?

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Відповідь на це питання залежить від конкретних кліматичних умов, пише УНІАН. У більшості випадків грудень не є найкращим часом для обрізки, особливо якщо у вашому регіоні зима холодна. Обрізка в цей час може пошкодити рослини, оскільки вони перебувають у періоді спокою і менш активні.

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Однак, досвідчені садівники стверджують, що єдина причина, чому не можна обрізати дерева взимку – екстремальна для рослин температура -10 і нижче градусів. Якщо на вулиці тепліше, то сміливо можете озброюватися садовими ножицями, адже дерево, яке знаходиться в стані спокою (а це тільки зимовий період), легше перенесе неприємну процедуру.

Коли краще обрізати плодові дерева

Обрізку потрібно проводити після закінчення вегетації і до початку сокоруху, тобто до початку набухання бруньок. Таким чином, можна визначити, що найкращий час для обрізки плодових дерев – це кінець осені або початок зими, коли температура повітря не опускається нижче -10 градусів.

Які види обрізки можна проводити взимку

Взимку можна проводити такі види обрізки плодових дерев:

Формування крони. Цей вид обрізки дозволяє надати дереву бажану форму і розмір.

Санітарна обрізка. Цей вид обрізки дозволяє видалити хворі, сухі або пошкоджені гілки.

Проріджування крони. Цей вид обрізки дозволяє покращити освітленість і вентиляцію крони, що сприяє кращому плодоношенню.

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