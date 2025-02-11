Вони зроблять ваш образ унікальним: найяскравіші тренди осені-зими 2024-2025

Осінь 2024 року представляє захопливі модні тенденції, що поєднують ностальгію, практичність та свіжі дизайнерські рішення. Розглянемо десять ключових трендів сезону. Про це пише Voque.

Повітряні прозорі сукні

Повертається естетика 1970-х років, натхненна колекціями Chloé, де легкі, струмливі силуети створюють романтичний богемний образ.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

Шнурована деталізація

Штани зі шнурівкою стають головною альтернативою класичним джинсам та костюмним брюкам, додаючи образу витонченої сексуальності.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

Утилітарний стиль

Робочий одяг надихає дизайнерів, зокрема Prada, на створення функціональних фермерських курток, що поєднують практичність із стилем.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

Подовжені джинси

Вільний крій та надмірна довжина деніму створюють видовжений силует, що стає визначальним трендом сезону.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

Пальто-шарф

Інноваційне поєднання верхнього одягу з інтегрованим шарфом пропонує елегантне рішення для холодної погоди.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

Декоративні брелоки

Тренд на прикрашання сумок шармами набирає обертів, дозволяючи персоналізувати аксесуари.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

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Замшеві спідниці

Найпопулярніший запит у модних пошуках перетворюється на must-have сезону.

Байкерське взуття

Чоботи в байкерському стилі повертаються на модну арену, нагадуючи про їхню популярність у 2010-х.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

Футболки з меседжами

Написи на футболках залишаються актуальними, органічно поєднуючись із верхнім одягом.

Ромбовий принт

Аргайл переживає відродження, прикрашаючи в'язані вироби та привносячи ретро-елемент у сучасні образи.

Cтильні образи 2024-2025. Джерело: Voque

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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