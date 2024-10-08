Вони вражають: топ - 4 незвичайні породи котів

Чарівні представники котячого світу привертають увагу не лише своєю зовнішністю. Від величних скандинавських лісовиків до витончених безшерстих красенів - кожна порода має свої неповторні риси та темперамент.

РБК-Україна підготувало огляд незвичайних порід котів, які вражають своїм унікальним виглядом.

Норвезька лісова кішка

Норвезька лісова. Джерело: Вікіпедія

Скандинавський лісовик - це порода, що славиться своїм особливим походженням та характеристиками. У Норвегії її називають "скогкатт", що вказує на її європейське коріння, яке сягає кількох століть. Вважається, що пращури цієї породи з'явилися в країні завдяки римським загарбникам, які привезли з собою домашніх мурчиків.

Легенди Скандинавії також згадують про котів, які населяли ці землі протягом багатьох віків. Скандинавські лісовики здобули популярність у Сполучених Штатах у 1980-х роках завдяки своїй грайливій вдачі та природній спритності. Ці коти захоплюють не лише своїм виглядом, а й характером, ставши улюбленцями багатьох родин.

Сфінкс

Сфінкс. Джерело: Вікіпедія

Безшерсті коти - це порода, яку легко впізнати завдяки їх великим вухам і відсутності хутра. Ці мурчики стають чудовими домашніми улюбленцями для людей, які страждають від алергії. Однак, через відсутність шерсті, вони часто мерзнуть і шукають тепло, намагаючись знайти комфортні обійми своїх господарів.

Коти без шерсті відомі протягом усієї історії, зокрема в Стародавньому Єгипті, де їх вшановували як священних тварин. Сучасні американські безшерсті мають походження від котів, які були виявлені в Міннесоті та Канаді, де природні мутації призвели до відсутності хутра.

Унікальність цих котів полягає не тільки в їх зовнішньому вигляді, а й у характері. Вони надзвичайно товариські: люблять своїх господарів, проявляючи ніжність і грайливість. Ці коти завжди шукають обіймів та тепла, що робить їх чудовими домашніми компаньйонами.

Єгипетська мау

Єгипетська мау. Джерело: Вікіпедія

Плямистий єгиптянин - це унікальна порода котів, яка є єдиною одомашненою породою з цятковою шерстю. Її популярність зумовлена не лише зовнішнім виглядом, а й чудовим характером, який робить її відмінним супутником.

Ця порода має давню історію: вважається, що плямисті єгиптяни були домашніми улюбленцями ще тисячі років тому, маючи популярність серед давніх єгиптян. Вони були завезені в США в 1980-х роках і швидко завоювали серця людей.

Ці коти вирізняються своїм розумом, активністю та соціальністю, що робить їх ідеальними домашніми улюбленцями для сімей.

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Корат

Корат. Джерело: Вікіпедія

Порода сіамський красень має давню історію, яка бере початок у Таїланді. Згадки про них можна знайти в артефактах XIII століття. Вони привернули увагу своєю гладкою сріблясто-блакитною шерстю, компактним тілом і великими виразними очима.

До Європи породу завезли в XIX столітті, в США - у 1950-х роках. Сіамський красень швидко здобув популярність серед любителів котів. У 1966 році Американська асоціація любителів котів (ACFA) визнала породу і дозволила їй брати участь у чемпіонатах.

Сьогодні ця порода залишається однією з улюблених завдяки своїй грайливій та ласкавій вдачі.

Нагадаємо, у Румунії оголосили про нову породу котів, які отримали назву трансильванські.

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